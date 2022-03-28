Общество 28.03.2022 в 17:58

В правительстве Бурятии убрали баннер с логотипами экстремистских соцсетей

Вместо него теперь установлен другой
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Текст: Петр Санжиев
В правительстве Бурятии убрали баннер с логотипами экстремистских соцсетей
Сегодня стало известно об изменениях в стенах правительства Бурятии. Чиновники убрали большой банер, на фоне которого обычно организовывались пресс-подходы, брифинги и прочее общение с журналистами.

Этот банер знаком многим телезрителям, которые смотрят выпуски региональных теленовостей. Он представлял из себя белое полотнище с большим гербом Республики Бурятии посередине. Вокруг него - на остальном пространстве банера - располагались логотипы самых популярных американских и российских социальных сетей.


Как известно, недавно суд в Москве признал экстремистской крупную американскую компанию, которой принадлежат две соцсети из числа тех, чьи логотипы долго красовались на банере бурятского правительства. Для профилактики дальнейшего распространения экстремизма, не будем называть ни компанию, ни эти всемирно известные американские соцсети.

Чиновники банер решили убрать. И убрали. Теперь на его месте установлен другой. На нем присутствуют изображения бурятского герба, название официального интернет-сайта правительства, а также название республики – «Республика Бурятия». Соцсеть не упомянута ни единая. Нет даже российских.

Фото: «Номер один»

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