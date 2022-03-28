При посадке сосен в Бурятии будут использовать стимуляторы

Ученые БГСХА в рамках проекта «Искусственное возобновление леса на гарях и вырубках в Республике Бурятия» проводят эксперимент по использованию стимуляторов роста. Стимуляторы значительно повышают приживаемость саженцев.

- Наш проект направлен на решение одной проблемы по сокращению площади лесного фонда. Направленные на восстановление леса мероприятия пока не охватывают необходимого объема лесовосстановления. Основные причины этого - недостаточное количество посадочного материала и низкий объем приживаемости сеянцев лесных культур, - описывает идею проекта заведующая кафедрой лесоводства и лесоустройства БГСХА Светлана Кисова.

Помочь приживаемости саженцев, по мнению кандидата сельскохозяйственных наук, может применение стимуляторов. Проводить испытания стимуляторов в Бурятии начали несколько лет назад.

Опыты проводятся в теплице при БГСХА. В исследовании ученые ставят перед собой ряд задач: изучить технологии посадки сеянцев с открытой и закрытой корневой системой, рассмотреть влияние стимуляторов роста на развитие сеянцев, повысить качество посадочного материала и снизить его себестоимость.

- При выращивании сеянцев сосны в условиях закрытого грунта будут выявлены наиболее перспективные стимуляторы роста, оказывающие положительный эффект на всхожесть и энергию прорастания семян лесообразующих культур, а также на дальнейшее развитие сеянцев, - говорит Светлана Кисова.

Стимуляторы роста, по мнению ученых, позволят получать белее качественный посадочный материал и снизить себестоимость продукции за счет сокращения сроков выращивания сеянцев и снижения доз минеральных удобрений.

В эксперименте участвуют 15 тысяч саженцев. Работа проводится совместно с РАЛХом.

- Быстрые темпы лесовосстановления на вырубках и гарях позволят Бурятии к 2030 году получить климатически оптимизированное лесное хозяйство, - подытоживает Светлана Кисова.

Как ранее сообщал «Номер один» сейчас в республике засаживаются площади, выгоревшие в 2015 - 2017 гг.





Фото "Номер один"