В Улан-Удэ открылась самая большая школа на Дальнем Востоке

В Улан-Удэ сегодня торжественно открылась самая большая школа не только Бурятии, но и всего Дальнего Востока. Она рассчитана на 1275 учеников, а общая площадь составляет более 20 тыс квадратных метров, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Строительство этой школы позволило решить проблему третьей смены на левобережье столицы Бурятии и частично снять нагрузку с автомобильных дорог в часы пик. Учителей, учеников и их родителей поздравили глава Бурятии Алексей Цыденов и замминистра просвещения России Андрей Николаев.«Нужно было увидеть счастливые лица ребятишек, учителей, родителей. Значит все, что мы делаем – все не зря. Самая большая школа на Дальнем Востоке, самая большая школа у нас в республике. У нас таких еще не было. 1275 – это если в одну смену, а если в две смены, то это где-то 2,5 тыс детей смогут ходить сюда, получать хорошее образование, получать новые знания и навыки, общаться с друзьями, в этом актовом зале проводить торжественные мероприятия, в бассейне – плавать, в спортзале – заниматься спортом и т.д. Я хочу всех поздравить с тем, что у нас такая школа появилась, хочу вместе с вами, учителями, родителями, поблагодарить нашего президента Владимира Владимировича Путина, за то, что он такую программу в рамках национального проекта запустил. Мы уже построили 18 школ и еще 17 школ мы строим», - отметил Алексей Цыденов.Современная школа построена благодаря федеральному проекту «Современная школа» национального проекта «Образование». На строительство объекта направлено почти 1,5 миллиарда рублей. Здание школы состоит из семи трехэтажных блоков и одного одноэтажного блока с разделением на две функциональные группы: учебную и общешкольную. В школе помимо учебных кабинетов два бассейна, спортзал на три баскетбольных поля, столовая, уличный стадион, два актовых зала, книгохранилище, зал хореографии. И все это оснащено современным оборудованием.«Действительно, переполняют очень положительные эмоции, когда ты приезжаешь и видишь результат того масштабного национального проекта. Потому что одно дело, когда ты видишь огромные цифры, карту страны, где разными красками помечены регионы в зависимости от того, где и сколько строится школ, а другое дело, когда ты приезжаешь и видишь результат нашей совместной работы. Здесь, конечно, колоссальная роль главы республики и его команды и, конечно, участие федерального центра. Я вас от всей души поздравляю с открытием новой школы, - сказал заместитель министра просвещения России Андрей Николаев.«Для нашего города это самая нужная школа. Не зря было выбрано место – Левобережье, потому что у нас здесь учились дети и с Левого берега, и Иволгинского района. А многих детей везли в другие районы города по нашим пробкам. Эта школа полностью решает проблемы третьей смены здесь, на Левобережье. И детишки не будут терять время в пробках, а будут здесь получать знания в достойных, комфортных условиях для успешной учебы. У нас уже полностью сформирован педагогический коллектив», - отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.В новой школе есть настоящий огромный зрительный зaл нa З50 чeлoвeк, cцeнa, гapдepoбныe, кocтюмepнaя, звyкoвaя, cвeтoвaя и aппapaтнaя кoмнaты. Ha oднoм из этaжeй находится caмaя бoльшaя шкoльнaя библиoтeкa сo cвoим книгoxpaнилищeм и cпeциaльным лифтoм мeждy этaжaми. Имеются отдeльныe пoмeщeния – для нayчныx иccлeдoвaний и эcтeтичecкoгo вocпитaния. В cпopтивнoм блoкe – мeдицинcкий пyнкт и мacтepcкиe для мaльчикoв. Зaнятия пo тpyдaм для дeвoчeк ближe к кyxнe. Кроме того, в школе есть амфитеатр. Здecь бyдyт пpoxoдить кpyглыe cтoлы, вcтpeчи и дpyгиe общешкольные мероприятия.«Мы бесконечно рады и горды, что на Левобережье появилась такая школа. И что именно мы заехали в это новое и современное здание. Двадцать лет я работаю в этой школе. И действительно наша школа была переполнена. Не было возможности проводить мероприятия, дополнительные занятия. Сейчас мы рады и счастливы в новом здании. Все новое, светлое, современное. Это просто супер», - делиться своими эмоциями учитель бурятского языка школы №8 Саяна Будажапова.Основное направление школы – патриотическое воспитание. Здесь обустроен «Зал боевой славы». Ребята изучают гражданские и спортивные дисциплины, знакомятся со строевой подготовкой и начальной военной подготовкой и проходят углубленный курс истории России, в рамках которого изучают биографии российских полководцев, деятелей искусства и науки.«Радость нас переполняет. Такая школа, что хочется самим в первый класс пойти. Эта школа современная, в ней есть все. Для детей сделали очень многое. Уверена, что они с радостью будут ходить в новую школу за знаниями», - отметила мама ученицы школы №8 Татьяна Трифонова.Фото: egov-buryatia.ru