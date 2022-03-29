Общество 29.03.2022 в 08:23

Прокуратура нашла коррупциогенные факторы в постановлении правительства Бурятии

Документ касался стоимости питания детей-инвалидов
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Текст: Константин Воронов
Прокуратура нашла коррупциогенные факторы в постановлении правительства Бурятии
Прокуратура Бурятии выявила коррупциогенные факторы в Порядке предоставления ежемесячной денежной компенсации стоимости питания детей-инвалидов, для которых образовательными организациями организовано обучение на дому. Порядок утвержден постановлением правительства республики.

«Документ возлагал на родителей обучающихся обременительные обязанности по нотариальному заверению копий документов, которые могут быть истребованы уполномоченным органом посредством межведомственного взаимодействия. Кроме того, предусматривалось незаконное требование о предоставлении заявителем сведений о проживающих совместно с ним членах семьи и их паспортных данных», - рассказали в надзорном ведомстве.

По требованию прокуратуры нормативный правовой акт скорректирован.

Фото: «Номер один»
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