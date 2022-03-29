Общество 29.03.2022 в 10:03
Лоукостер Citrus из Улан-Удэ в Москву не полетит
Авиакомпания S7 отложила на неопределённое время запуск своего нового проекта
Текст: Дмитрий Родионов
В Улан-Удэ с июля 2022 года на московском направлении должен был появиться новый перевозчик -лоукостер Citrus. Дочернее подразделение авиакомпании S7, которая должна была заменить авиакомпанию «Победа», свернувшую в 2021 году полеты по направлению Улан-Удэ-Москва.
В феврале этого года новый лоукостер получил сертификат эксплуатанта, а в апреле должна была начаться продажа билетов на летний сезон. Основным цветом самолетов должен был стать розовый. Однако розовая мечта бурятских пассажиров - слетать в Москву летом по дешевым ценам, воспользовавшись услугами бюджетного перевозчика, пока не осуществится. Судя по всему, из-за введения жёстких западных санкций после начала спецоперации на Украине перспективные проекты авиакомпании свернуты.
«Авиакомпания S7 приостановила запуск программ лоукостера Citrus в Омской области. Это связано с ограничением поставок воздушных судов A320neo, на которых перевозчик планировал осуществлять рейсы», — сообщили в РИА Новости.
Фото: pixabay.com
В феврале этого года новый лоукостер получил сертификат эксплуатанта, а в апреле должна была начаться продажа билетов на летний сезон. Основным цветом самолетов должен был стать розовый. Однако розовая мечта бурятских пассажиров - слетать в Москву летом по дешевым ценам, воспользовавшись услугами бюджетного перевозчика, пока не осуществится. Судя по всему, из-за введения жёстких западных санкций после начала спецоперации на Украине перспективные проекты авиакомпании свернуты.
«Авиакомпания S7 приостановила запуск программ лоукостера Citrus в Омской области. Это связано с ограничением поставок воздушных судов A320neo, на которых перевозчик планировал осуществлять рейсы», — сообщили в РИА Новости.
Фото: pixabay.com
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