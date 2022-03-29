Проверить дачу при покупке

Без подписи.

— Как не нужно покупать дачу, чтобы не получить неприятности:Покупать участок по членской книжке садоводаВместо переоформления документов на право собственности продавец просто передает покупателю свою членскую книжку садовода. За подобными предложениями стоит выгодная цена, но это может аукнуться впоследствии.Согласно правилам «дачной амнистии», гражданин может бесплатно оформить в собственность садовый земельный участок, предоставленный товариществу до 30 октября 2001 года (ст. 3 Закона от 25.10.2001 № 137­ФЗ).Если СНТ претерпело несколько реорганизаций и в итоге было создано заново, например, в 2016 году, факт приобретения земельного участка до 30 октября 2001 года доказать не удастся, придется судиться за право оформления земли в собственность, которую не решил в свое время продавец.— никто не может гарантировать, что покупателя примут в члены СНТ по этой самой книжке (так как этот вопрос решает общее собрание СНТ — ст. 12 Закона № 217­ФЗ),— часто возникают проблемы с оформлением собственности, так как многие документы о распределении земель утеряны,— участок может быть снят с кадастрового учета как «временно учтенный».Покупать участок «без границ»Закон не запрещает покупать участки без межевания: Росреестр не приостановит из-­за этого регистрацию сделки. Но нужно учитывать, с какими рисками можно столкнуться впоследствии. Например, может выясниться, что часть участка принадлежит соседу.Нельзя вести расчет по договоруМожно остаться и без дачи, и без денег — и всего лишь из-­за одного пункта в договоре.Так, суд обязал покупательницу садового участка вернуть землю обратно продавцу, поскольку того признали неспособным понимать значение своих действий по состоянию здоровья.Но главное, суд отказал ей в возврате денег. Причина оказалась в том, что они с продавцом закрепили факт произведенной оплаты в тексте договора (включили стандартный пункт о том, что на дату подписания договора расчет между сторонами произведен полностью).Поэтому, когда впоследствии договор отменили из­-за невменяемости продавца, отменили в том числе и его пункт об оплате. А без него покупательница не смогла доказать, что передавала продавцу деньги (расчет производился наличными деньгами).