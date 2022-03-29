Общество 29.03.2022 в 10:25
Проверить дачу при покупке
Какие есть риски при покупке дачи
Текст: Номер один
«Перед дачным сезоном думаю о покупке садового участка, какие есть риски при покупке?»
Без подписи.
Отвечает юрист Ирина Сивакова:
— Как не нужно покупать дачу, чтобы не получить неприятности:
Не нужно:
1. Покупать участок по членской книжке садовода
Вместо переоформления документов на право собственности продавец просто передает покупателю свою членскую книжку садовода. За подобными предложениями стоит выгодная цена, но это может аукнуться впоследствии.
Согласно правилам «дачной амнистии», гражданин может бесплатно оформить в собственность садовый земельный участок, предоставленный товариществу до 30 октября 2001 года (ст. 3 Закона от 25.10.2001 № 137ФЗ).
Если СНТ претерпело несколько реорганизаций и в итоге было создано заново, например, в 2016 году, факт приобретения земельного участка до 30 октября 2001 года доказать не удастся, придется судиться за право оформления земли в собственность, которую не решил в свое время продавец.
Кроме того:
— никто не может гарантировать, что покупателя примут в члены СНТ по этой самой книжке (так как этот вопрос решает общее собрание СНТ — ст. 12 Закона № 217ФЗ),
— часто возникают проблемы с оформлением собственности, так как многие документы о распределении земель утеряны,
— участок может быть снят с кадастрового учета как «временно учтенный».
2. Покупать участок «без границ»
Закон не запрещает покупать участки без межевания: Росреестр не приостановит из-за этого регистрацию сделки. Но нужно учитывать, с какими рисками можно столкнуться впоследствии. Например, может выясниться, что часть участка принадлежит соседу.
3. Нельзя вести расчет по договору
Можно остаться и без дачи, и без денег — и всего лишь из-за одного пункта в договоре.
Так, суд обязал покупательницу садового участка вернуть землю обратно продавцу, поскольку того признали неспособным понимать значение своих действий по состоянию здоровья.
Но главное, суд отказал ей в возврате денег. Причина оказалась в том, что они с продавцом закрепили факт произведенной оплаты в тексте договора (включили стандартный пункт о том, что на дату подписания договора расчет между сторонами произведен полностью).
Поэтому, когда впоследствии договор отменили из-за невменяемости продавца, отменили в том числе и его пункт об оплате. А без него покупательница не смогла доказать, что передавала продавцу деньги (расчет производился наличными деньгами).
Наиболее надежными сейчас выглядят безналичные расчеты за приобретаемую недвижимость (то есть посредством банковского счета), которые позволяют получить дополнительные доказательства произведенного расчета (справка банка о переводе средств).
Без подписи.
Отвечает юрист Ирина Сивакова:
— Как не нужно покупать дачу, чтобы не получить неприятности:
Не нужно:
1. Покупать участок по членской книжке садовода
Вместо переоформления документов на право собственности продавец просто передает покупателю свою членскую книжку садовода. За подобными предложениями стоит выгодная цена, но это может аукнуться впоследствии.
Согласно правилам «дачной амнистии», гражданин может бесплатно оформить в собственность садовый земельный участок, предоставленный товариществу до 30 октября 2001 года (ст. 3 Закона от 25.10.2001 № 137ФЗ).
Если СНТ претерпело несколько реорганизаций и в итоге было создано заново, например, в 2016 году, факт приобретения земельного участка до 30 октября 2001 года доказать не удастся, придется судиться за право оформления земли в собственность, которую не решил в свое время продавец.
Кроме того:
— никто не может гарантировать, что покупателя примут в члены СНТ по этой самой книжке (так как этот вопрос решает общее собрание СНТ — ст. 12 Закона № 217ФЗ),
— часто возникают проблемы с оформлением собственности, так как многие документы о распределении земель утеряны,
— участок может быть снят с кадастрового учета как «временно учтенный».
2. Покупать участок «без границ»
Закон не запрещает покупать участки без межевания: Росреестр не приостановит из-за этого регистрацию сделки. Но нужно учитывать, с какими рисками можно столкнуться впоследствии. Например, может выясниться, что часть участка принадлежит соседу.
3. Нельзя вести расчет по договору
Можно остаться и без дачи, и без денег — и всего лишь из-за одного пункта в договоре.
Так, суд обязал покупательницу садового участка вернуть землю обратно продавцу, поскольку того признали неспособным понимать значение своих действий по состоянию здоровья.
Но главное, суд отказал ей в возврате денег. Причина оказалась в том, что они с продавцом закрепили факт произведенной оплаты в тексте договора (включили стандартный пункт о том, что на дату подписания договора расчет между сторонами произведен полностью).
Поэтому, когда впоследствии договор отменили из-за невменяемости продавца, отменили в том числе и его пункт об оплате. А без него покупательница не смогла доказать, что передавала продавцу деньги (расчет производился наличными деньгами).
Наиболее надежными сейчас выглядят безналичные расчеты за приобретаемую недвижимость (то есть посредством банковского счета), которые позволяют получить дополнительные доказательства произведенного расчета (справка банка о переводе средств).
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