В Бурятии эстрадная певица пошла служить в ВДВ

ВСГИК, РОО «Союз деятелей праздничной индустрии», РЦНТ при поддержке минкультуры республики приглашают талантливых исполнителей, организаторов и других представителей эстрадного дела принять участие в V Всероссийском фестивале-конкурсе «БАЙКАЛ ART-СПЕКТР». Он пройдет с 30 марта по 1 апреля 2022 года.Главная задача – обмен опытом обсуждение тенденций в эстраде, совершенствование мастерства молодых артистов. Будут мастер-классы с профессионалами из российских регионов, курсы повышения квалификации и другие мероприятия, в которых будут участвовать театры эстрады, художественные студии, исполнители эстрадных жанров. Это популярный и полезный творческо-образовательный форум.Жюри конкурсной программы возглавит эстрадный артист, актер театра и кино, телеведущий Юрий Аскаров.Важно, что фестиваль-конкурс проходит именно сейчас.«Исполнительское искусство в Бурятии – на высоком уровне, в т. ч. эстрадное. Но есть моменты, связанные с пандемией коронавируса. Два года нельзя было проводить официальные массовые мероприятия. Ограничения коснулись и большого частного сектора – это юбилеи, свадьбы, корпоративы и т. д. В праздничной индустрии работало немало людей, в том числе эстрадные исполнители. Существовал рынок, на котором в пандемию сложилась сложная ситуация. Конечно, многие экономически пострадали и ушли, занялись другой деятельностью», - рассказала «Номер один» министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.В связи с пандемией было приостановлено проведение конкурсов, которые важны для развития эстрадного дела. Допустим, «Звезды Белого месяца» проводились три года назад. Отменяли «Голос кочевников». Даже не проходили летние Сурхарбаны. Наступило время стагнации со своими последствиями.В итоге, например, одна из известных певиц, тамада и ведущая из Улан-Удэ сегодня уже… служит в ВДВ. Будучи человеком довольно спортивным, она нашла свое место в армейских рядах.«Коронавирусный период дает о себе знать. А ведь фестивали, конкурсы очень нужны», - говорит министр культуры.Дело не только в популяризации культуры Бурятии, песен нынешних исполнителей республики, но и в поиске, «выращивании» новых талантов, которые со временем должны прийти им на смену. «Без фестивалей мы просто не увидим нового поколения», - считает Соелма Дагаева.Она проводит сравнение с музеем.Если постоянно не работать с местными художниками, скульпторами, не следить за их творчеством, не закупать их произведения, то в итоге можно потерять представление о культурной составляющей того или иного отрезка истории республики.«В 1980-1990-е годы у государства не было денег, чтобы вести закуп (в фонды музея – прим.). На сегодняшний день мы имеем «провал». Если взять столетие республики, то, если делать экспозицию из фондов Национального музея, по данным десятилетиям будет «провал», потому что тогда ничего не приобреталось, не пополнялось. Мы не сможем увидеть, что в то время делали наши художники. То, что было ими сделано, было ими продано, подарено и все. Такой же «провал» образуется, если не проводится какой-то эстрадный конкурс. Например, было замечено, что после конкурса дети из числа участников поступают на профильные специальности, из них получаются новые творческие кадры», - говорит Соелма Дагаева.На фоне нефтегазоносной и алмазной Якутии, у Бурятии, конечно, меньше возможностей по поддержке различных направлений культуры, включая современные направления песни и танца. Тут нет смысла сравнивать. Но республика в меру сил поддерживает.Помогают и увлеченные своим делом люди, которые в Бурятии всегда были и есть.Министр приводит в пример Викторию Мункуеву, которая занимается с детьми таким направлением, как уличные танцы. Так, довольно известен фестиваль, который Виктория проводит и который поддерживается республикой.«Собирается до тысячи детей. Они съезжаются и соревнуются, проходят баттлы, это очень интересно и зажигательно. Приезжают и из других регионов», - говорит Соелма Дагаева.По мере ослабления коронавирусных ограничений республика будет стремиться войти в нужный ритм культурных событий. Бурятия хочет избежать «провала» в эстрадной сфере, чего не смогла сделать в эпоху перестройки и рыночных реформ в музейном деле.Фото: pixabay.com