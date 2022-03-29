В Бурятии волна COVID-19 почти сошла

Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 134 231. Это на 61 больше, чем было в понедельник. Из общего числа заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 44% (59 402). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 2 962 человека, один - за последние сутки, он старше 65 лет, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 56 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

В стационарах получают 346 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 225. За предыдущие сутки госпитализировано 27 пациентов.

В отделениях реанимации находятся 63 пациента (из них старше 65 лет – 43), на ИВЛ – 18 пациентов (из них старше 65 – 10), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 12.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 448 коек: занято –346, свободно – 102 коек. Занятость коечного фонда составляет 77,2%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 914 человека.



Выздоровели от COVID-19 – 120 105 (+1470) человек, дополнительно снято с наблюдения - 258.

В республике всего первично привиты от коронавируса 497 996 человек (69,2 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 472 572 человека (65,6 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 154 208 человек., завершили 140 258.



Фото: pixabay.com