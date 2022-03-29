Общество 29.03.2022 в 10:57

В Бурятии волна COVID-19 почти сошла

Ждет ли республику ковидный «штиль», видимо, зависит от темпов вакцинации
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии волна COVID-19 почти сошла

Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 134 231. Это на 61 больше, чем было в понедельник. Из общего числа заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 44% (59 402). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией –  2 962 человека, один - за последние сутки, он старше 65 лет, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из выявленных за прошедшие сутки больных  56 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

В стационарах получают 346 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 225. За предыдущие сутки госпитализировано 27 пациентов.

В отделениях реанимации находятся 63 пациента (из них старше 65 лет – 43), на ИВЛ – 18 пациентов (из них старше 65 – 10), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 12.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 448 коек: занято –346, свободно – 102 коек. Занятость коечного фонда составляет 77,2%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 914 человека.

Выздоровели от COVID-19 – 120 105 (+1470) человек, дополнительно снято  с наблюдения - 258.

В республике всего первично привиты от коронавируса 497 996 человек (69,2 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 472 572 человека (65,6 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 154 208 человек., завершили 140 258. 

Фото: pixabay.com

Теги
коронавирус мониторинг Бурятия

Все новости

Жительница Бурятии оговорила мужа в поджоге бани, сама подпалив ее
29.03.2022 в 11:27
Житель Улан-Удэ раскрыл убийство своего отца
29.03.2022 в 11:20
В Бурятии снижается цена на сжиженный газ
29.03.2022 в 11:11
В Бурятии туберкулезный сельчанин уклонялся от лечения
29.03.2022 в 11:09
В Бурятии волна COVID-19 почти сошла
29.03.2022 в 10:57
В Бурятии фермеру помогут производить больше ржаной муки
29.03.2022 в 10:50
Мэр Улан-Удэ: Эта школа - наша гордость!
29.03.2022 в 10:45
В Бурятии эстрадная певица пошла служить в ВДВ
29.03.2022 в 10:26
Проверить дачу при покупке
29.03.2022 в 10:25
Лоукостер Citrus из Улан-Удэ в Москву не полетит
29.03.2022 в 10:03
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 марта

Читайте также
Жительница Бурятии оговорила мужа в поджоге бани, сама подпалив ее
Молодая женщина обиделась на супруга после ссоры, а теперь привлекается по статье за ложный донос  
29.03.2022 в 11:27
В Бурятии снижается цена на сжиженный газ
Автозапчасти и машинные масла дорожают, но местные сети снижают свои торговые надбавки
29.03.2022 в 11:11
В Бурятии туберкулезный сельчанин уклонялся от лечения
Приставам пришлось принудительно госпитализировать заразного больного
29.03.2022 в 11:09
Мэр Улан-Удэ: Эта школа - наша гордость!
В самой большой школе на Дальнем Востоке смогут учиться в одну смену 1275 детей
29.03.2022 в 10:45
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru