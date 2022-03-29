Общество 29.03.2022 в 10:45

Мэр Улан-Удэ: Эта школа - наша гордость!

В самой большой школе на Дальнем Востоке смогут учиться в одну смену 1275 детей
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Текст: Нина Павлова
Мэр Улан-Удэ: Эта школа - наша гордость!
 В Улан-Удэ открылась самая большая школа на Дальнем Востоке. Глава Бурятии Алексей Цыденов, заместитель министра просвещения РФ Андрей Николаев и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков открыли долгожданный объект – самую большую школу не только  в Бурятии, но и на Дальнем Востоке, расположенную по ул. Автотранспортная в Улан-Удэ. ⠀



«Я хочу поблагодарить Владимира Владимировича, нашего Президента, за такие национальные проекты, которые меняют нашу жизнь. В рамках нацпроекта «Образование» мы построили самую большую школу у нас в республике и, как выясняется, и на Дальнем Востоке.  И это самые лучшие условия, которые на сегодня у нас есть. Рад за наших детей, рад за родителей, рад за учителей. Хочу поздравить с тем, что качественное образование становится доступным для наших детей»

- сказал Глава Бурятии Алексей Цыденов на открытии школы.⠀



  Масштабное строительство велось около двух лет в рамках национального проекта «Образование», и теперь школа №8 получила новый дом.⠀

«Это самая большая, самая красивая, самая светлая, а еще бы добавил – самая нужная для нашего города школа. Не зря было выбрано место – Левобережье. Потому что у нас здесь учились дети и Левого берега, Иволгинского района, Сотниково. А многих детей возили наоборот в другие районы города по нашим пробкам. Теперь  эта школа самая большая, самое нужная для нашего города. Она полностью решает проблему третьей смены здесь, в левобережной части города. И детишки не будут по пробкам мучиться. Здесь хорошие, достойные условия для комфортной учебы»

- отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. ⠀



  Эту школу жители Левого берега ждали давно. С 2015 года школа №8 работала в три смены.  При мощности не более 1400 детей в одну смену здесь обучались более 2,5 тысяч человек, поэтому детям и учителям приходилось учиться и работать в стесненных условиях. Теперь эта проблема решена: здание площадью более 20 тыс кв.м. сформировано из семи трехэтажных блоков и одного одноэтажного с разделением на две группы: учебную и общешкольную. Здесь смогут учиться 1275 детей в одну смену. ⠀



Школа имеет два бассейна, два просторных актовых зала, обеденный зал, библиотеку, спортивный блок с медицинскими кабинетами и мастерскими по дерево- и металлообработке, зал хореографии. И во всех помещениях - самое современное оборудование.⠀

«Действительно переполняют очень положительные эмоции, когда ты приезжаешь и видишь результат того масштабного национального проекта. Потому что одно дело, когда ты видишь огромные цифры, карту страны, где разными красками помечены регионы в зависимости от того, где и сколько строится школ, а другое дело, когда ты приезжаешь и видишь результат нашей совместной работы. Здесь, конечно, колоссальная роль Главы республики и его команды и, конечно, участие федерального центра. Я вас от всей души поздравляю с открытием новой школы»

- сказал заместитель министра просвещения Российской Федерации Андрей Николаев.⠀



  На территории школы выполнено благоустройство, размещены три баскетбольных поля, уличный стадион, малые архитектурные формы. Но, как отметил Игорь Шутенков, важны не только новые стены.⠀

«Школа – это не только стены и крыша, в первую очередь, это коллектив учителей, он у нас уже сформирован. Педагогический коллектив на 100 % готов. Это те же самые специалисты, которые работали в восьмой школе. Мы планируем четвёртую четверть учиться уже в этой школе. Эта школа - наша гордость! И я уверен, что наша восьмая школа станет самой лучшей не только в республике, но и в России»

- сказал Игорь Шутенков на открытии.

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