Общество 29.03.2022 в 11:09

В Бурятии туберкулезный сельчанин уклонялся от лечения

Приставам пришлось принудительно госпитализировать заразного больного
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии туберкулезный сельчанин уклонялся от лечения
В Бурятии судебные приставы принудительно госпитализировали 30-летнего жителя Прибайкальского района в противотуберкулезный диспансер. Как сообщили в ведомстве, мужчина от лечения отказывался, не признавая, что является распространителем опасного заболевания.

«В интересах неопределенного круга лиц суд вынес решение о принудительной госпитализации мужчины в Республиканский противотуберкулезный диспансер в Улан-Удэ. Судебный пристав незамедлительно возбудил исполнительное производство и должным образом уведомил об этом сельчанина. После этого приставы и медики выехали по месту проживания гражданина на специализированном транспорте, и, с использованием средств индивидуальной защиты, принудительно госпитализировали мужчину в медучреждение. Там ему предстоит пройти обследование и лечение», - рассказали в УФССП Бурятии.

Фото: «Номер один»
Теги
туберкулез приставы

Все новости

Жительница Бурятии оговорила мужа в поджоге бани, сама подпалив ее
29.03.2022 в 11:27
Житель Улан-Удэ раскрыл убийство своего отца
29.03.2022 в 11:20
В Бурятии снижается цена на сжиженный газ
29.03.2022 в 11:11
В Бурятии туберкулезный сельчанин уклонялся от лечения
29.03.2022 в 11:09
В Бурятии волна COVID-19 почти сошла
29.03.2022 в 10:57
В Бурятии фермеру помогут производить больше ржаной муки
29.03.2022 в 10:50
Мэр Улан-Удэ: Эта школа - наша гордость!
29.03.2022 в 10:45
В Бурятии эстрадная певица пошла служить в ВДВ
29.03.2022 в 10:26
Проверить дачу при покупке
29.03.2022 в 10:25
Лоукостер Citrus из Улан-Удэ в Москву не полетит
29.03.2022 в 10:03
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 марта

Читайте также
Жительница Бурятии оговорила мужа в поджоге бани, сама подпалив ее
Молодая женщина обиделась на супруга после ссоры, а теперь привлекается по статье за ложный донос  
29.03.2022 в 11:27
В Бурятии снижается цена на сжиженный газ
Автозапчасти и машинные масла дорожают, но местные сети снижают свои торговые надбавки
29.03.2022 в 11:11
В Бурятии волна COVID-19 почти сошла
Ждет ли республику ковидный «штиль», видимо, зависит от темпов вакцинации
29.03.2022 в 10:57
Мэр Улан-Удэ: Эта школа - наша гордость!
В самой большой школе на Дальнем Востоке смогут учиться в одну смену 1275 детей
29.03.2022 в 10:45
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru