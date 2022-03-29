В Бурятии туберкулезный сельчанин уклонялся от лечения

В Бурятии судебные приставы принудительно госпитализировали 30-летнего жителя Прибайкальского района в противотуберкулезный диспансер. Как сообщили в ведомстве, мужчина от лечения отказывался, не признавая, что является распространителем опасного заболевания.«В интересах неопределенного круга лиц суд вынес решение о принудительной госпитализации мужчины в Республиканский противотуберкулезный диспансер в Улан-Удэ. Судебный пристав незамедлительно возбудил исполнительное производство и должным образом уведомил об этом сельчанина. После этого приставы и медики выехали по месту проживания гражданина на специализированном транспорте, и, с использованием средств индивидуальной защиты, принудительно госпитализировали мужчину в медучреждение. Там ему предстоит пройти обследование и лечение», - рассказали в УФССП Бурятии.Фото: «Номер один»