В Бурятии снижается цена на сжиженный газ

Значительное снижение цен на сжиженный углеводородный газ наблюдается в Бурятии, сообщил на штабе по экономике при главе республики руководитель Бурятского УФАС России Виктор Грибко.«По состоянию на конец января цена на сжиженный газ составляла 34,9 рубя, сейчас меньше 30 рублей. Вместе с тем, поступает много жалоб на рост цен непродовольственных товаров. В частности, на автозапчасти, машинные масла. Здесь мы уже провели проверку. Действительно, резкий рост вызван ростом цен у поставщиков, расположенных не в Бурятии», - цитирует Виктра Грибко пресс-служба правительства республики.Руководитель надзорного ведомства рассказал, что при этом, ряд торговых сетей, реализующих запчасти и другие составляющие, ввели положительную практику по сдерживанию цен и недопущения ажиотажного спроса на товары данной категории. Крупные сети, такие как «За рулем» и «Хозяин» значительно снизили свою торговую надбавку.Фото: pixabay.com