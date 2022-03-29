Общество 29.03.2022 в 11:11
В Бурятии снижается цена на сжиженный газ
Автозапчасти и машинные масла дорожают, но местные сети снижают свои торговые надбавки
Текст: Номер один
Значительное снижение цен на сжиженный углеводородный газ наблюдается в Бурятии, сообщил на штабе по экономике при главе республики руководитель Бурятского УФАС России Виктор Грибко.
«По состоянию на конец января цена на сжиженный газ составляла 34,9 рубя, сейчас меньше 30 рублей. Вместе с тем, поступает много жалоб на рост цен непродовольственных товаров. В частности, на автозапчасти, машинные масла. Здесь мы уже провели проверку. Действительно, резкий рост вызван ростом цен у поставщиков, расположенных не в Бурятии», - цитирует Виктра Грибко пресс-служба правительства республики.
Руководитель надзорного ведомства рассказал, что при этом, ряд торговых сетей, реализующих запчасти и другие составляющие, ввели положительную практику по сдерживанию цен и недопущения ажиотажного спроса на товары данной категории. Крупные сети, такие как «За рулем» и «Хозяин» значительно снизили свою торговую надбавку.
Фото: pixabay.com
«По состоянию на конец января цена на сжиженный газ составляла 34,9 рубя, сейчас меньше 30 рублей. Вместе с тем, поступает много жалоб на рост цен непродовольственных товаров. В частности, на автозапчасти, машинные масла. Здесь мы уже провели проверку. Действительно, резкий рост вызван ростом цен у поставщиков, расположенных не в Бурятии», - цитирует Виктра Грибко пресс-служба правительства республики.
Руководитель надзорного ведомства рассказал, что при этом, ряд торговых сетей, реализующих запчасти и другие составляющие, ввели положительную практику по сдерживанию цен и недопущения ажиотажного спроса на товары данной категории. Крупные сети, такие как «За рулем» и «Хозяин» значительно снизили свою торговую надбавку.
Фото: pixabay.com