Жительница Бурятии оговорила мужа в поджоге бани, сама подпалив ее

В Бурятии в отделение полиции «Онохойский» Заиграевского района поступило телефонное заявление от 37-летней местной жительницы о том, что ее супруг совершил поджог бани.Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции гражданка рассказала о том, что после возникшей ссоры на бытовой почве ее супруг поджег баню. Женщина написала письменное заявление и была предупреждена в установленном порядке об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.В ходе разбирательства следователи выяснили, что женщина сама подожгла баню. Пострадавшая призналась полицейским, что оговорила супруга, потому как была обижена на него.В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 306 Уголовного кодекса РФ.Фото: pixabay.com