Общество 29.03.2022 в 11:27
Жительница Бурятии оговорила мужа в поджоге бани, сама подпалив ее
Молодая женщина обиделась на супруга после ссоры, а теперь привлекается по статье за ложный донос
Текст: Номер один
В Бурятии в отделение полиции «Онохойский» Заиграевского района поступило телефонное заявление от 37-летней местной жительницы о том, что ее супруг совершил поджог бани.
Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции гражданка рассказала о том, что после возникшей ссоры на бытовой почве ее супруг поджег баню. Женщина написала письменное заявление и была предупреждена в установленном порядке об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.
В ходе разбирательства следователи выяснили, что женщина сама подожгла баню. Пострадавшая призналась полицейским, что оговорила супруга, потому как была обижена на него.
В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 306 Уголовного кодекса РФ.
Фото: pixabay.com
Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции гражданка рассказала о том, что после возникшей ссоры на бытовой почве ее супруг поджег баню. Женщина написала письменное заявление и была предупреждена в установленном порядке об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.
В ходе разбирательства следователи выяснили, что женщина сама подожгла баню. Пострадавшая призналась полицейским, что оговорила супруга, потому как была обижена на него.
В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 306 Уголовного кодекса РФ.
Фото: pixabay.com
Тегиподжог ложный донос супруги