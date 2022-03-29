Общество 29.03.2022 в 12:17

20 тонн гуманитарной помощи собрали почти 100 организаций Бурятии

Всё это жизненно необходимо жителям ЛНР и ДНР, а также станет поддержкой нашим военнослужащим
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Текст: Нина Павлова
20 тонн гуманитарной помощи собрали почти 100 организаций Бурятии
20 тонн гуманитарной помощи собрали почти 100 организаций Бурятии. Всего список состоит из 90 наименований продукции: от мёда до памперсов. Всё это жизненно необходимо жителям ЛНР и ДНР, а также станет поддержкой нашим военнослужащим, сообщает пресс-служба Минспорта Бурятии.
 
Вчера Министерство спорта и молодёжной политики Бурятии, Комбинат городского хозяйства и Компания «Сервико» на базе Ресурсного центра «Добродом» упаковали и отправили гуманитарный груз, собранный из каждого уголка республики. 

Здесь равнодушным не остался никто: школы, колледжи, общественные объединения и частные компании. 
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гуманитарная помощь ДНР

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