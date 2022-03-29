В Бурятии начинается строительство еще 17 школ

Новые школы по концессии в Бурятии будут строить местные строители. Об этом на совещании по реализации мероприятий по созданию новых объектов в рамках национальных проектов «Демография» и «Образование» сообщила Алиса Денисова, генеральный директор и член совета директоров ООО «ПроШкола», которая побывала в республике.«Для нас первые 10 объектов в Бурятии это большой системный проект и большой вызов. Мы как концессионер обеспечиваем финансирование. При этом на тех условиях, которые были приняты до изменения Центробанком ключевой ставки, поэтому мы уверенно смотрим в этот год, что все объекты будут профинансированы на исходных условиях. Во всех проектах по строительству школ принимают участие только региональные строители, они прошли соответствующий отбор и со стороны кредиторов, и со стороны акционера ООО «ПроШкола». И мы видим высокое вовлечение и ответственность строительного комплекса Бурятии, которое показывает, что все исполнители готовы реализовывать объекты. Используются только проекты повторного применения, которые уже доказали свою эффективность на территории Бурятии и за счет этого подхода мы и планируем реализовать все объекты в срок. Нужно продолжать мониторить ситуацию, поэтому мы ставим задачу и перед подрядчиками, и перед техническим заказчиком вести еженедельный мониторинг», - сказала Алиса Денисова.Как отметил заместитель министра просвещения России Андрей Николаев, в Бурятии самое большое количество школ, которые строятся по концессии в одном отдельно взятом субъекте страны. Глава Бурятии Алексей Цыденов выразил благодарность ООО «ПроШкола» за готовность в реализации столь амбициозного проекта в республике.«За уже взятые на себя обязательства строительства по концессии я хотел бы сказать спасибо «ПроШколе», что такой отбор - 10 школ взято, и те 7 школ, которые напрямую финансируются из бюджета – Министерству просвещения России - спасибо. Надо сказать, что и концессию со стороны бюджета финансирует Министерство просвещения РФ. Так что взятые на себя обязательства мы будем реализовывать в установленные сроки и с тем качеством, чтобы наши дети видели, оценили, прочувствовали на себе», - подчеркнул Алексей Цыденов.Как отметила Алиса Денисова непосредственное участие в проекте принимает и Минпросвещения России, а к контролю за строительством привлечен Минстрой РФ.«Минстрой России привлечен к контролю за реализацией программы. У нас также создан филиал непосредственно на территории республики. Это ежедневно работающая команда, которая в прямой связи с региональными подрядчиками ведет все 10 объектов. По всем объектам используется проектная документация повторного применения. Получены уже необходимые технические условия присоединения к внешним сетям большинства объектов. И по трем объектам мы уже в активном строительстве. Еще 7 буквально в течение нескольких дней тоже войдут в стройку, поскольку начинается весенне-летний период», - отметила генеральный директор ООО «ПроШкола».Отметим, что 27 марта, Глава Бурятии Алексей Цыденов совместно с руководителями курирующих ведомств и главами муниципалитетов посетил места строительства всех 10 школ и встретился с каждым из подрядчиков. Напомним, в октябре 2021 года между Бурятией и ООО «ПроШкола» заключены 10 концессионных соглашений для строительства 10 школ. Это четыре школы в Улан-Удэ: в мкр. Забайкальский, по ул. Жердева, в 103-м мкр. и в 102-м мкр. А также шесть школ построят на территории Улан-Удэнской агломерации (в Иволгинском и Тарбагатайском районах): в с. Иволгинск, в у. Нур-Селение, в с. Нижняя Иволга, в с. Поселье, в с. Сотниково и в с. Нижний Саянтуй.Фото: egov-buryatia.ru