Общество 29.03.2022 в 12:40

В Бурятии начинается строительство еще 17 школ

Десять из них по концессии с «ПроШкола» - самое большое количество в отдельно взятом регионе
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии начинается строительство еще 17 школ
Новые школы по концессии в Бурятии будут строить местные строители. Об этом на совещании по реализации мероприятий по созданию новых объектов в рамках национальных проектов «Демография» и «Образование» сообщила Алиса Денисова, генеральный директор и член совета директоров ООО «ПроШкола», которая побывала в республике.

«Для нас первые 10 объектов в Бурятии это большой системный проект и большой вызов. Мы как концессионер обеспечиваем финансирование. При этом на тех условиях, которые были приняты до изменения Центробанком ключевой ставки, поэтому мы уверенно смотрим в этот год, что все объекты будут профинансированы на исходных условиях. Во всех проектах по строительству школ принимают участие только региональные строители, они прошли соответствующий отбор и со стороны кредиторов, и со стороны акционера ООО «ПроШкола». И мы видим высокое вовлечение и ответственность строительного комплекса Бурятии, которое показывает, что все исполнители готовы реализовывать объекты. Используются только проекты повторного применения, которые уже доказали свою эффективность на территории Бурятии и за счет этого подхода мы и планируем реализовать все объекты в срок. Нужно продолжать мониторить ситуацию, поэтому мы ставим задачу и перед подрядчиками, и перед техническим заказчиком вести еженедельный мониторинг», - сказала Алиса Денисова.

Как отметил заместитель министра просвещения России Андрей Николаев, в Бурятии самое большое количество школ, которые строятся по концессии в одном отдельно взятом субъекте страны. Глава Бурятии Алексей Цыденов выразил благодарность ООО «ПроШкола» за готовность в реализации столь амбициозного проекта в республике.

«За уже взятые на себя обязательства строительства по концессии я хотел бы сказать спасибо «ПроШколе», что такой отбор - 10 школ взято, и те 7 школ, которые напрямую финансируются из бюджета – Министерству просвещения России - спасибо. Надо сказать, что и концессию со стороны бюджета финансирует Министерство просвещения РФ. Так что взятые на себя обязательства мы будем реализовывать в установленные сроки и с тем качеством, чтобы наши дети видели, оценили, прочувствовали на себе», - подчеркнул Алексей Цыденов.

Как отметила Алиса Денисова непосредственное участие в проекте принимает и Минпросвещения России, а к контролю за строительством привлечен Минстрой РФ.

«Минстрой России привлечен к контролю за реализацией программы. У нас также создан филиал непосредственно на территории республики. Это ежедневно работающая команда, которая в прямой связи с региональными подрядчиками ведет все 10 объектов. По всем объектам используется проектная документация повторного применения. Получены уже необходимые технические условия присоединения к внешним сетям большинства объектов. И по трем объектам мы уже в активном строительстве. Еще 7 буквально в течение нескольких дней тоже войдут в стройку, поскольку начинается весенне-летний период», - отметила генеральный директор ООО «ПроШкола».

Отметим, что 27 марта, Глава Бурятии Алексей Цыденов совместно с руководителями курирующих ведомств и главами муниципалитетов посетил места строительства всех 10 школ и встретился с каждым из подрядчиков. Напомним, в октябре 2021 года между Бурятией и ООО «ПроШкола» заключены 10 концессионных соглашений для строительства 10 школ. Это четыре школы в  Улан-Удэ: в мкр. Забайкальский, по ул. Жердева, в 103-м мкр. и в 102-м мкр. А также шесть школ построят на территории Улан-Удэнской агломерации (в Иволгинском и Тарбагатайском районах): в с. Иволгинск, в у. Нур-Селение, в с. Нижняя Иволга, в с. Поселье, в с. Сотниково и в с. Нижний Саянтуй.

Фото: egov-buryatia.ru
Теги
образование школы строительство

Все новости

Жительница Бурятии пыталась взыскать компенсацию за падение на эскалаторе
29.03.2022 в 12:46
В Бурятии начинается строительство еще 17 школ
29.03.2022 в 12:40
В Бурятии юный вор попал прямо в руки росгвардейцев
29.03.2022 в 12:30
20 тонн гуманитарной помощи собрали почти 100 организаций Бурятии
29.03.2022 в 12:17
Физлицам временно запретили вывозить из РФ сахар и зерно
29.03.2022 в 11:59
Жительница Бурятии оговорила мужа в поджоге бани, сама подпалив ее
29.03.2022 в 11:27
Житель Улан-Удэ раскрыл убийство своего отца
29.03.2022 в 11:20
В Бурятии снижается цена на сжиженный газ
29.03.2022 в 11:11
В Бурятии туберкулезный сельчанин уклонялся от лечения
29.03.2022 в 11:09
В Бурятии волна COVID-19 почти сошла
29.03.2022 в 10:57
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 марта

Читайте также
20 тонн гуманитарной помощи собрали почти 100 организаций Бурятии
Всё это жизненно необходимо жителям ЛНР и ДНР, а также станет поддержкой нашим военнослужащим
29.03.2022 в 12:17
Физлицам временно запретили вывозить из РФ сахар и зерно
Запрет на вывоз зерна будет действовать до 30 июня, а на вывоз сахара – до 31 августа этого года
29.03.2022 в 11:59
Жительница Бурятии оговорила мужа в поджоге бани, сама подпалив ее
Молодая женщина обиделась на супруга после ссоры, а теперь привлекается по статье за ложный донос  
29.03.2022 в 11:27
В Бурятии снижается цена на сжиженный газ
Автозапчасти и машинные масла дорожают, но местные сети снижают свои торговые надбавки
29.03.2022 в 11:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru