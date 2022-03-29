Общество 29.03.2022 в 13:26

Дачные картофельные плантации в России вырастут

Впрочем, сажать картошку – ежегодная практика каждого второго россиянина
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Текст: Номер один
Дачные картофельные плантации в России вырастут
Большинство владельцев дач, огородов и частных домов будут сажать картофель в этом году. В опросе сервиса SuperJob приняли участие 1600 россиян, имеющих земельный участок. Впрочем, для каждого второго это ежегодная практика, и лишь каждый одиннадцатый в прошлом году картофель не сажал.

Сажать картофель в этом году собирается 61% землевладельцев: при этом 52% выращивали картофель в прошлом году, а 9% — нет. Многие из тех, кто сажал картофель и ранее, в комментариях говорили о планах увеличить объем посадки. Лишь 3 из 10 владельцев дач, огородов и частных домов не планируют сажать картофель.

Россияне в возрасте 35-44 лет делились агропланами чаще более молодых и более зрелых сограждан (65%): «Посадим больше, чем в прошлом году. Неизвестно, что зимой будет». Но больше всего тех, кто планирует сажать картофель в этом году, среди респондентов с доходом до 50 тыс рублей в месяц (68%).

Фото: pixabay.com
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