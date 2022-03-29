Бурятские автомобилисты останутся без «Лексусов»

С 5 апреля Япония запрещает экспорт в Россию автомобилей премиум-класса. Об этом сообщил японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.В перечень запрещенных попали популярные в Бурятии внедорожники «Лексус» и «Тойота Ленд Круизер» стоимостью свыше 50 тысяч долларов.- Тут дело не в санкциях в связи с событиями на Украине, проблема кроется в недавнем провале переговоров по мирному договору между двумя странами, - сообщил источник «Номер один». - Видимо таким образом японцы хотят отомстить российским чиновникам и бизнесменам.Добавим, что дорогостоящие японские внедорожники не только в Бурятии, но и по всей стране пользовались повышенным спросом среди так называемых «элит». Бурятские покупатели в основном приобретали эти машины у официального дилера «Тойота-центр» в Иркутске.Теперь, оставшись без японских автомобилей, дилерским центрам придётся свернуть продажи и переориентироваться на техническое обслуживание ранее ввезённых машин. Однако проблема в том, что параллельно японцы прекращают и поставку в РФ оригинальных запасных частей для иномарок премиум-класса. Так что теперь богатым автовладельцам из Бурятии придётся пользоваться китайскими аналогами запасных частей. Которые, после девальвации рубля и проблем с логистикой, и так подорожали в несколько раз.Фото: pixabay.com