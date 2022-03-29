Общество 29.03.2022 в 15:09

Бурятские автомобилисты останутся без «Лексусов»

Япония запретила поставки в Россию автомобилей премиум-класса
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
Бурятские автомобилисты останутся без «Лексусов»
С 5 апреля Япония запрещает экспорт в Россию автомобилей премиум-класса. Об этом сообщил японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

В перечень запрещенных попали популярные в Бурятии внедорожники «Лексус» и «Тойота Ленд Круизер» стоимостью свыше 50 тысяч долларов.

- Тут дело не в санкциях в связи с событиями на Украине, проблема кроется в недавнем провале переговоров по мирному договору между двумя странами, - сообщил источник «Номер один». - Видимо таким образом японцы хотят отомстить российским чиновникам и бизнесменам.

Добавим, что дорогостоящие японские внедорожники не только в Бурятии, но и по всей стране пользовались повышенным спросом среди так называемых «элит». Бурятские покупатели в основном приобретали  эти машины у официального дилера «Тойота-центр» в Иркутске.

Теперь, оставшись без японских автомобилей, дилерским центрам придётся свернуть продажи и переориентироваться на техническое обслуживание ранее ввезённых машин. Однако проблема в том, что параллельно японцы прекращают и поставку в РФ оригинальных запасных частей для иномарок премиум-класса. Так что теперь богатым автовладельцам из Бурятии придётся пользоваться китайскими аналогами запасных частей. Которые, после девальвации рубля и проблем с логистикой, и так подорожали в несколько раз.

Фото: pixabay.com
Теги
автомобиль

Все новости

В Улан-Удэ засекретили приговор в отношении крупных бизнесменов-дорожников
29.03.2022 в 15:55
Замминистра просвещения РФ: «Бурятия находится в авангарде по реализации проектов образования»
29.03.2022 в 15:23
Бурятские автомобилисты останутся без «Лексусов»
29.03.2022 в 15:09
Пропавшего в Улан-Удэ подростка обнаружили в Иркутске
29.03.2022 в 14:46
Житель Бурятии убил приятеля броском через себя
29.03.2022 в 13:53
Дачные картофельные плантации в России вырастут
29.03.2022 в 13:26
Жительница Бурятии пыталась взыскать компенсацию за падение на эскалаторе
29.03.2022 в 12:46
В Бурятии начинается строительство еще 17 школ
29.03.2022 в 12:40
В Бурятии юный вор попал прямо в руки росгвардейцев
29.03.2022 в 12:30
20 тонн гуманитарной помощи собрали почти 100 организаций Бурятии
29.03.2022 в 12:17
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 марта

Читайте также
Дачные картофельные плантации в России вырастут
Впрочем, сажать картошку – ежегодная практика каждого второго россиянина
29.03.2022 в 13:26
В Бурятии начинается строительство еще 17 школ
Десять из них по концессии с «ПроШкола» - самое большое количество в отдельно взятом регионе
29.03.2022 в 12:40
20 тонн гуманитарной помощи собрали почти 100 организаций Бурятии
Всё это жизненно необходимо жителям ЛНР и ДНР, а также станет поддержкой нашим военнослужащим
29.03.2022 в 12:17
Физлицам временно запретили вывозить из РФ сахар и зерно
Запрет на вывоз зерна будет действовать до 30 июня, а на вывоз сахара – до 31 августа этого года
29.03.2022 в 11:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru