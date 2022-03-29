Общество 29.03.2022 в 16:30

Бизнес Бурятии просит прямого диалога с «ЭкоАльянсом»

Деловое    сообщество настаивает на решении ряда проблем с вывозом ТКО
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Бизнес Бурятии просит прямого диалога с «ЭкоАльянсом»
Народный фронт в Бурятии обратился к регоператору по обращению с отходами и к минприроды региона с просьбой в трудный период поддержать малых и средних предпринимателей, которых беспокоит «мусорная нагрузка» на бизнес, сообщили в республиканском исполкоме ОНФ.
  
В региональное отделение Народного фронта обратились представители бизнес-сообщества Бурятии с просьбой помочь наладить контакт с компанией «ЭкоАльянс» - региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. Предпринимательским сообществом назван целый ряд проблем, с просьбой о решении которых эксперты Народного фронта и обратились в минприроды Республики Бурятия, а также к руководству регоператора.

Предпринимателей волнует расчет оплаты услуг по вывозу твердых бытовых отходов с учетом требований регионального оператора по вывозу ТКО. Как рассказали представители малого и среднего бизнеса, некоторые требования со стороны регоператора к ним не всегда понятны и выполнимы на практике, а начисление платы за вывоз мусора с предприятий производится без учета реальных объемов производимых отходов.

Так, по требованию регоператора, каждый индивидуальный предприниматель должен поставить контейнер вблизи своего предприятия. На практике, по словам предпринимателей, если в одном небольшом здании располагается от восьми и более офисов, то поставить на площадке рядом каждому по контейнеру затруднительно по ряду причин. Кроме того, по мнению представителей малого бизнеса, зафиксированные объемы мусора в месяц, не всегда соответствуют действительности – чаще всего, малое предприятие производит в разы меньше объемы мусора, чем установлено нормативом, а, значит, приходится переплачивать за услугу.

Другая проблема касается отсутствия коммуникации между бизнес-сообществом и региональным оператором.

Как пояснил ситуацию председатель Бурятского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Владимир Манжуев, одна из важнейших проблем взаимодействия предпринимателей и «ЭкоАльнса» – это отсутствие обратной связи.

Вопрос налаживания эффективной коммуникации посредством телефонной связи, либо общения в мессенджере, либо иным способом имеет крайне важное значение. В первую очередь, потому что многие возникающие в процессе работы вопросы у потребителей услуг регоператора, можно решить оперативно и эффективно в индивидуальном порядке.

«По этим и другим вопросам представителей малого и среднего бизнеса республики мы направили запрос в компанию «ЭкоАльянс» с просьбой организовать работу с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в формате оперативной обратной связи. Учитывая, что сегодня в новых экономических условиях на государственном и региональном уровнях разрабатываются меры поддержки малого и среднего предпринимательства, мы рекомендуем регоператору по обращению с ТКО найти возможность со своей стороны пойти на встречу бизнес-сообществу и рассмотреть варианты упрощения работы с предпринимателями. Отдельный запрос направлен в минприроды Бурятии для возможно, более быстрого и эффективного решения вопроса со стороны министерства с установлением новых нормативов для юрлиц по производимому мусору», - прокомментировал член регионального штаба Народного фронта в Бурятии Евгений Кислов.

Фото: ОНФ
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мусор регоператор ОНФ

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