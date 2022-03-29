Общество 29.03.2022 в 17:19

В одном из поселков Бурятии снесут очистные

Очистных сооружений лишится пос. Нижнеангарск

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Текст: Лариса Ситник
В одном из поселков Бурятии снесут очистные

В республике объявили торги на выполнение работ по сносу очистных сооружений в поселке Нижнеангарск. За снос готовы заплатить более трех млн рублей.

Заказчиком работ выступает комитет по управлению муниципальным хозяйством Северо-Байкальского района. Средства на снос выделяются в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов на 2014-2021 годы».

Завершить демонтаж очистных подрядчик должен будет до 1 сентября 2022 года.

Напомним, очистные в Нижнеангарске сильно пострадали после авиакатастрофы 2019 года – тогда «Ан-24» компании «Ангара» не сумел совершить посадку в штатном режиме. Воздушное судно, в котором было почти 50 человек, выкатилось за пределы полосы, врезалось в здание очистных сооружений и загорелось. На месте погибли командир и бортмеханик, несколько пассажиров госпитализировано. Сразу после ЧП его предварительной причиной называли отказ левого двигателя. А вокруг очистных сооружений вспыхнул крупный скандал.

- После случившегося здание очистных сооружений получило сильные повреждения и было законсервировано, - сообщала читателям «Номер один» Наталья Рягузова, старший помощник Байкальского межрегионального природоохранного прокурора.

Скандал вылился в целых три судебных иска к муниципальным властям района и поселка. Выяснилось, что разрешение на ввод в эксплуатацию очистных (которые протаранил Ан-24) выдано райадминистрацией за полгода до ЧП. Но суд признал данное разрешение незаконным. Все потому, что «Восточно-Сибирское МТУ воздушного транспорта» отказалось дать согласие на строительство злополучных очистных. Поселковые власти вновь подали заявку, и им повторно отказали в согласовании.

Однако, несмотря на отказ авиационного ведомства, коммунальный объект построили и ввели в работу.

Помимо провозглашения разрешения незаконным, суд запретил эксплуатацию объекта очистных сооружений и сети наружной канализации, а также обязал администрацию района провести снос данных объектов. Муниципалы пытались бороться в апелляционной и даже кассационной инстанции, но везде проиграли.

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Нижнеангарск очистные сооружения снос

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