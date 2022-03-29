Общество 29.03.2022 в 17:40
В Бурятии «оживут» дачные электропоезда
Электричка Улан-Удэ-Таловка-Улан-Удэ начнет движение с 16 апреля
Текст: Номер один
«Байкальская пригородная пассажирская компания» с 16 апреля 2022 года по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам назначает следующие пригородные поезда:
-№ 6611 сообщением Улан-Удэ – Таловка: отправление со ст. Улан-Удэ в 8:25, прибытие на ст. Таловка 9:48
-№ 6622 сообщением Таловка – Улан-Удэ: отправление со ст. Таловка в 15:33, прибытие на ст. Улан-Удэ в 16:53
Эти направления востребованы в летний период, назначение дополнительных пригородных поездов позволяет пассажирам комфортно посещать дачные участки, отмечают в БППК.
Фото: минтранс Бурятии
-№ 6611 сообщением Улан-Удэ – Таловка: отправление со ст. Улан-Удэ в 8:25, прибытие на ст. Таловка 9:48
-№ 6622 сообщением Таловка – Улан-Удэ: отправление со ст. Таловка в 15:33, прибытие на ст. Улан-Удэ в 16:53
Эти направления востребованы в летний период, назначение дополнительных пригородных поездов позволяет пассажирам комфортно посещать дачные участки, отмечают в БППК.
Фото: минтранс Бурятии
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