В Бурятии «оживут» дачные электропоезда

«Байкальская пригородная пассажирская компания» с 16 апреля 2022 года по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам назначает следующие пригородные поезда:-№ 6611 сообщением Улан-Удэ – Таловка: отправление со ст. Улан-Удэ в 8:25, прибытие на ст. Таловка 9:48-№ 6622 сообщением Таловка – Улан-Удэ: отправление со ст. Таловка в 15:33, прибытие на ст. Улан-Удэ в 16:53Эти направления востребованы в летний период, назначение дополнительных пригородных поездов позволяет пассажирам комфортно посещать дачные участки, отмечают в БППК.Фото: минтранс Бурятии