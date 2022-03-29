Общество 29.03.2022 в 17:57

ДТП с трамваем обошлось жителю Бурятии в 400 тысяч

Автомобилиста через суд обязали оплатить за детали для ремонта

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Текст: Лариса Ситник
ДТП с трамваем обошлось жителю Бурятии в 400 тысяч

Житель Кабанского района не уступил дорогу трамваю. В результате пострадал вагон. «Управление трамвая» оплатило ремонт, который обошелся в 40 000 руб., без учета стоимости покупки деталей для ремонта. Деньги на детали «Управление трамвая» решило взыскать с виновника ДТП.

Ущерб предприятие оценило в 398,6 тыс рублей. На момент ДТП у ответчика отсутствовал действующий полис ОСАГО.

В результате ДТП пострадал трамвай, стоимость которого оценивается в 33 млн рублей.

«Стоимость ремонта составила 40000 руб., без учета стоимости приобретения деталей для ремонта. Истец детали не приобретал ввиду их высокой стоимости и отсутствия источника финансирования. В целях недопущения долгого простоя приняли решение исправить поврежденные детали и временно выпустить трамвай на линию», - сообщается в решении суда.

В частности, на вагоне отремонтировали и покрасили переднюю панель, левую боковую панель, отремонтировали откидной механизм и произвели другие мелкие работы.

Согласно ст. 1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Ответчик вину в ДТП не оспаривал, а также то обстоятельство, что риск гражданской ответственности не был застрахован. Таким образом, ущерб подлежит возмещению ответчиком, являющимся виновником ДТП.

Суд постановил исковые требования МУП «Управление трамвая» удовлетворить.


Фото: "Номер один"

 

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