Глава Бурятии: «В этом году гореть будем больше»

Совещание по подготовке к пожароопасному сезону провел 29 марта глава Бурятии. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, Алексей Цыденов поручил усилить контроль за сельхозпалами, а также привлечь максимальное количество служб для недопущения дестабилизации ситуации с пожарами в республике.- Обращаюсь к главам сельских поселений, к главам районов - нужно по периметру населенных пунктов от сухой травы избавляться. В свое время у нас поселок Черемушки сгорел, потому что огонь по траве зашел. Коллеги, вы все это итак знаете. Главное сейчас все это проконтролировать и исполнить. И главное, самим себе не давать послаблений. Еще раз обращаю внимание - после прошлого года, когда у нас были большие осадки, появилось больше растительности, значит, в этом году гореть будем больше. По данным Росгидромета лето будет жаркое и ветреное, соответственно, будем гореть. Поэтому надо работать, и работать не только самим, но и информировать население как нужно уберечь себя и свое имущество от огня, - отметил глава Бурятии.В ходе совещания главы районов отметили, что на сегодня зафиксированы случаи распространения огня во время сельхозпалов с земель, принадлежащих железной дороге. Алексей Цыденов дал поручение Минтрансу РБ взять на контроль этот вопрос. Также глава Бурятии поручил главам районов и сельских поселений усилить работу среди населения по профилактике недопущения возникновения пожаров.- Мы посмотрели на смотрах готовности 6 районов, я каждому главе говорил, с каждым главой сельского поселения разговаривал, что не работают с населением, что не работаете с собственниками земельных участков на землях населенных пунктов. Выжигают-то ваши граждане, а не приезжают с соседнего района. Поджигают бесконтрольно, огонь переходит на гослесфонд, и не дай Бог, перейдёт на населенный пункт. Самое опасное – это пожар в населенном пункте. Никакой работы к сожалению, с населением нет, - обратился зампред правительства Пётр Мордовской к главам районов.В предстоящем пожароопасном сезоне к патрулированию населенных пунктов, находящихся близ водоемов, также будут привлечены сотрудники рыбоохраны. Соответствующее поручение по привлечению службы патрулирования водных объектов дано Петру Мордовскому.- Необходимо задействовать все имеющиеся ресурсы, поскольку, повторяю, год будет сложный, погода будет другая. А возле водоемов растительность всегда была хорошая, те же Черемушки от оставленного рыбаками костра и загорелась. Сотрудники рыбоохраны в рамках своих мероприятий также должны будут обращать внимание на меры пожарной безопасности на береговой линии, - подчеркнул Алексей Цыденов.Фото: «Номер один»