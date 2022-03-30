В Бурятии дисквалифицировали гендиректора строительной компании

Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе строительной компании «Инвест-Строй». Как сообщили в надзорном ведомстве, фирма в установленные сроки не исполнила обязательства по двум договорам на капремонт общего имущества многоквартирных домов в Северобайкальске, а также поселках Новый Уоян и Янчукан.В связи с этим прокурор внес руководителю организации представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Ремонт запланировано начать после завершения отопительного сезона.Также прокурор возбудил в отношении гендиректора компании два дела об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом). По решению суда руководитель организации привлечен к административной ответственности в виде дисквалификации сроком на 6 месяцев.Фото: «Номер один»