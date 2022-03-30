В Бурятии сельчанка изобрела и реализовала странный мотив поджога

В Бурятии в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую в поджоге надворных построек, принадлежащих жительнице села Кабанск. Подозреваемой оказалась 45-летняя знакомая потерпевшей, сообщили в республиканском МВД.

Установлено, что 28 февраля текущего года женщина рано утром пришла в гости к потерпевшей с целью распития спиртного. Зайдя в жилище, гостья обнаружила хозяйку спящей в состоянии алкогольного опьянения. Затаив обиду на знакомую за то, что та не позвала её ранее к себе для распития спиртных напитков, женщина вышла из дома и подожгла дощатые надворные постройки. Вернувшись обратно в дом, она разбудила хозяйку и сообщила ей, что у нее горят надворные постройки. Сумма ущерба, причиненного хозяйке, составила 20 тысяч рублей.

Отметим, что женщины злоупотребляют спиртным и нигде не работают. Злоумышленница ранее судима за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ. Расследование продолжается.

Заметим, сочетание женских обид и огня вещь – смесь довольно гремучая. Как сообщал «Номер один», жительница Заиграевского женщина сама подожгла баню, но обвинила в этом мужа. Позже она призналась полицейским, что оговорила супруга, потому как была обижена на него.

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