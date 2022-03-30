Общество 30.03.2022 в 09:57

В Бурятии сельчанка изобрела и реализовала странный мотив поджога

Женщина подожгла надворные постройки подруги за то, что та напилась без нее
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии сельчанка изобрела и реализовала странный мотив поджога

В Бурятии в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую в поджоге надворных построек, принадлежащих жительнице села Кабанск. Подозреваемой оказалась 45-летняя знакомая потерпевшей, сообщили в республиканском МВД.

 Установлено, что 28 февраля текущего года женщина рано утром пришла в гости к потерпевшей с целью распития спиртного. Зайдя в жилище, гостья обнаружила хозяйку спящей в состоянии алкогольного опьянения. Затаив обиду на знакомую за то, что та не позвала её ранее к себе для распития спиртных напитков, женщина вышла из дома и подожгла дощатые надворные постройки. Вернувшись обратно в дом, она разбудила хозяйку и сообщила ей, что у нее горят надворные постройки. Сумма ущерба, причиненного хозяйке, составила 20 тысяч рублей.

 Отметим, что женщины злоупотребляют спиртным и нигде не работают. Злоумышленница ранее судима за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.  

 Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ. Расследование продолжается.

 Заметим, сочетание женских обид и огня вещь – смесь довольно гремучая. Как сообщал «Номер один», жительница Заиграевского женщина сама подожгла баню, но обвинила в этом мужа. Позже она призналась полицейским, что оговорила супруга, потому как была обижена на него.

 Фото: pixabay.com

 

 

Теги
преступность поджог женщина

Все новости

В Бурятии за сутки прирост COVID-19 составил 76 случаев
30.03.2022 в 10:30
В Улан-Удэ коммунальщики с начала марта убрали более 1,3 тыс. машин песка и мусора
30.03.2022 в 10:24
В Улан-Удэ чиновники будут защищать город от пожаров
30.03.2022 в 10:11
В Бурятии сельчанка изобрела и реализовала странный мотив поджога
30.03.2022 в 09:57
В ДТП на трассе в Бурятии погибла женщина
30.03.2022 в 09:54
ЗГРП ищет работников по 28 вакансиям
30.03.2022 в 09:03
В Бурятии дисквалифицировали гендиректора строительной компании
30.03.2022 в 08:33
Глава Бурятии: «В этом году гореть будем больше»
30.03.2022 в 08:18
В Улан-Удэ женщина провалилась под землю
30.03.2022 в 06:00
ДТП с трамваем обошлось жителю Бурятии в 400 тысяч
29.03.2022 в 17:57
ЗУРХАЙ
с 30 марта по 5 апреля

Читайте также
В Бурятии за сутки прирост COVID-19 составил 76 случаев
Резко упав, этот показатель вновь показывает небольшой рост

30.03.2022 в 10:30
В Улан-Удэ коммунальщики с начала марта убрали более 1,3 тыс. машин песка и мусора
Ежедневно на улицах города работает около 50 единиц спецтехники
30.03.2022 в 10:24
В Улан-Удэ чиновники будут защищать город от пожаров
Патрульные группы проверят факты несанкционированных отжигов сухой травы и сжигания мусора
30.03.2022 в 10:11
ЗГРП ищет работников по 28 вакансиям
Предприятие предлагает зарплату от 45 до 115 тысяч рублей
30.03.2022 в 09:03
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru