Общество 30.03.2022 в 10:11

В Улан-Удэ чиновники будут защищать город от пожаров

Патрульные группы проверят факты несанкционированных отжигов сухой травы и сжигания мусора
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Текст: Нина Павлова
В Улан-Удэ чиновники будут защищать город от пожаров
"Номер один"
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подписал распоряжение, согласно которому руководители и сотрудники администрации города и муниципальных учреждений будут привлекаться для работы в патрульных, маневренной и патрульно-контрольной группах, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.

Группы созданы для достижения высокого уровня готовности к оперативному реагированию на природные загорания, эффективные действия по их тушению на начальном этапе и недопущению перехода огня на населенные пункты, пресечение незаконной деятельности в городских лесах.
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Патрульные группы будут проверять факты загораний растительности, несанкционированные отжиги сухой травы, сжигания мусора, а также проводить профилактические мероприятия с населением по соблюдению правил противопожарного режима. Маневренная группа из 13 человек, созданная на базе Управления по ЧС, принимает меры по ликвидации отдельных очагов природных пожаров, оказывает содействие оперативным службам по эвакуации населения в случае угрозы перехода огня на населенный пункт.

В составе патрульно-контрольной группы – руководство Управления по ЧС, поисково-спасательной службы г. Улан-Удэ, сотрудники ГУ МЧС России по Бурятии и Управления МВД России по г. Улан-Удэ. Задача группы – это проведение рейдовых мероприятий, контроль по выполнению собственниками и должностными лицами работы по очистке территорий, контроль за состоянием минерализованных полос, участие в расследовании правонарушений, связанных с лесными пожарами и пр.

Группы будут работать на протяжении всего пожароопасного периода.
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