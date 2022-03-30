В Улан-Удэ коммунальщики с начала марта убрали более 1,3 тыс. машин песка и мусора

Городские коммунальщики с начала марта убрали 2 360 кубометров песка и мусора с улиц, что соответствует 1309 машинам. Ежедневно на улицах Улан-Удэ работает около 50 единиц спецтехники. В среднем за одни сутки специалисты Комбината вывозят 100 кубометров смета, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.В настоящее время уборка ведется в круглосуточном режиме механизированным и ручным способами.Ночью городские дороги убирают подметально-уборочные машины Scandia 2W и трактор-щетки, которые подметают песок к прибордюрной части дорог. Затем с 6:00 к работе приступают уборщики территорий. Они собирают смет и загружают в самосвалы с помощью погрузчиков. Также ночью мини трактор-щетки очищают тротуары от смета. С 4:00 на дежурство выходят подметально-уборочные машины – ПУМА.