Общество 30.03.2022 в 10:30

В Бурятии за сутки прирост COVID-19 составил 76 случаев

Резко упав, этот показатель вновь показывает небольшой рост

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Текст: Номер один
В Бурятии за сутки прирост COVID-19 составил 76 случаев
Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 134 307. Это на 76 больше, чем было во вторник. Из общего числа заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 44% (59 420). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией –2 964 человека, двое - за последние сутки, оба старше 65 лет, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из выявленных за прошедшие сутки больных 69 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

В стационарах получают 324 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 222. За предыдущие сутки госпитализировано 27 пациента.

В отделениях реанимации находятся 59 пациентов (из них старше 65 лет – 40), на ИВЛ –16 пациентов (из них старше 65 – 8), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 10.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 431 койка: занято –324, свободно – 107 коек. Занятость коечного фонда составляет 75,2%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 839 человек.

Выздоровели от коронавируса – 121 790 (+1 685) человек, дополнительно снято с наблюдения - 458.

В республике всего первично привиты от коронавируса 498 056 человек (69,2 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 472 706 человек (65,7 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 154 746 человек, завершили 140 905.

Фото: pixabay.com

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