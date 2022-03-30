Общество 30.03.2022 в 11:06

Каждый экономически активный житель Бурятии должен банкам в среднем 334 тысячи рублей

Республика оказалась на 65 месте среди регионов РФ в рейтинге по кредитам
A- A+
Текст: Нина Павлова
Каждый экономически активный житель Бурятии должен банкам в среднем 334 тысячи рублей
pixabay.com
Среднедушевой долг экономически активного населения по банковским кредитам составил в начале февраля 2022 года 71,6% от годовой зарплаты. За год кредиты жителей Бурятии выросли на 72,5 тысячи рублей. Объем задолженности перед банками составил 334,1 тысячу рублей на каждого экономически активного гражданина. Таким образом республика возглавила кредитный антирейтинг по ДФО.







В основу исследования, проведённого РИА Рейтинг, легли сведения Центробанка об объёмах кредитов на 1 февраля 2022 года. У Росстата позаимствовали информацию о средней величине заработной платы в регионах нашей страны и численности населения по итогам 2021 года.

Как сообщает РИА Рейтинг, регионы с минимальной закредитованностью (лидеры рейтинга) географически в основном сосредоточены на юге России. Первое место в рейтинге, как и прежде, занимает Республика Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 12,0%. Также в первую пятерку вошли: Чеченская Республика, Республика Крым, Республика Дагестан и Севастополь.
Теги
кредиты

Все новости

Инвестиции на нужду
30.03.2022 в 11:25
Каждый экономически активный житель Бурятии должен банкам в среднем 334 тысячи рублей
30.03.2022 в 11:06
В Бурятии и Улан-Удэ горит сухая трава
30.03.2022 в 10:58
В Бурятии за сутки прирост COVID-19 составил 76 случаев
30.03.2022 в 10:30
В Улан-Удэ коммунальщики с начала марта убрали более 1,3 тыс. машин песка и мусора
30.03.2022 в 10:24
В Улан-Удэ чиновники будут защищать город от пожаров
30.03.2022 в 10:11
В Бурятии сельчанка изобрела и реализовала странный мотив поджога
30.03.2022 в 09:57
В ДТП на трассе в Бурятии погибла женщина
30.03.2022 в 09:54
ЗГРП ищет работников по 28 вакансиям
30.03.2022 в 09:03
В Бурятии дисквалифицировали гендиректора строительной компании
30.03.2022 в 08:33
ЗУРХАЙ
с 30 марта по 5 апреля

Читайте также
Инвестиции на нужду
Бурятию ждет наплыв туристов, уверены чиновники. В связи с этим встает важный вопрос: а где справлять нужду?
30.03.2022 в 11:25
В Бурятии за сутки прирост COVID-19 составил 76 случаев
Резко упав, этот показатель вновь показывает небольшой рост

30.03.2022 в 10:30
В Улан-Удэ коммунальщики с начала марта убрали более 1,3 тыс. машин песка и мусора
Ежедневно на улицах города работает около 50 единиц спецтехники
30.03.2022 в 10:24
В Улан-Удэ чиновники будут защищать город от пожаров
Патрульные группы проверят факты несанкционированных отжигов сухой травы и сжигания мусора
30.03.2022 в 10:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru