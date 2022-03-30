Общество 30.03.2022 в 11:06
Каждый экономически активный житель Бурятии должен банкам в среднем 334 тысячи рублей
Республика оказалась на 65 месте среди регионов РФ в рейтинге по кредитам
Текст: Нина Павлова
Среднедушевой долг экономически активного населения по банковским кредитам составил в начале февраля 2022 года 71,6% от годовой зарплаты. За год кредиты жителей Бурятии выросли на 72,5 тысячи рублей. Объем задолженности перед банками составил 334,1 тысячу рублей на каждого экономически активного гражданина. Таким образом республика возглавила кредитный антирейтинг по ДФО.
В основу исследования, проведённого РИА Рейтинг, легли сведения Центробанка об объёмах кредитов на 1 февраля 2022 года. У Росстата позаимствовали информацию о средней величине заработной платы в регионах нашей страны и численности населения по итогам 2021 года.
Как сообщает РИА Рейтинг, регионы с минимальной закредитованностью (лидеры рейтинга) географически в основном сосредоточены на юге России. Первое место в рейтинге, как и прежде, занимает Республика Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 12,0%. Также в первую пятерку вошли: Чеченская Республика, Республика Крым, Республика Дагестан и Севастополь.
В основу исследования, проведённого РИА Рейтинг, легли сведения Центробанка об объёмах кредитов на 1 февраля 2022 года. У Росстата позаимствовали информацию о средней величине заработной платы в регионах нашей страны и численности населения по итогам 2021 года.
Как сообщает РИА Рейтинг, регионы с минимальной закредитованностью (лидеры рейтинга) географически в основном сосредоточены на юге России. Первое место в рейтинге, как и прежде, занимает Республика Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 12,0%. Также в первую пятерку вошли: Чеченская Республика, Республика Крым, Республика Дагестан и Севастополь.
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