Общество 30.03.2022 в 11:25

Инвестиции на нужду

Бурятию ждет наплыв туристов, уверены чиновники. В связи с этим встает важный вопрос: а где справлять нужду?
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Текст: Номер один
Инвестиции на нужду

Ведь с общественными туалетами в Бурятии беда. Особенно в местах скопления туристов. Так что же придумали власти? И ждет ли республику «туалетная» революция?



«Сортирный» вопрос обсуждался недавно на совещании в правительстве. Чиновники сокрушались, что в местах массового отдыха в Бурятии негде с комфортом сходить как по малой нужде, так и по большой.

Поэтому из бюджета выделят 40 млн рублей на «благоустройство популярных туристических мест». Чтобы было не стыдно смотреть в глаза туристам, привыкшим к ол-инклюзиву и прочим прелестям недоступного нынче заграничного отдыха.

Как именно потратят эти деньги, пока непонятно. Может быть, нас ждет масштабное туалетное строительство на берегах Байкала. А может, покупка готовых биотуалетов. Конечно, есть и другие варианты. Например, выдавать прилетающим в республику туристам горшки, чтобы туалет был всегда под рукой.

В любом случае «туалетный» вопрос сдвинулся с места. А значит, есть вероятность, что количество свежих дурнопахнущих куч в лесополосе вокруг Байкала станет меньше. Хотя для этого туалетов недостаточно: нужно еще каким-то образом приобрести манеры для туристов.
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