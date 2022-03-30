Общество 30.03.2022 в 11:58

Монголия является одной из стран, наиболее пострадавших от изменения климата

Движение «Миллиард деревьев» призвано сократить число пыльных бурь и увеличить поглощение парниковых газов

A- A+
Текст: Номер один
Монголия является одной из стран, наиболее пострадавших от изменения климата

За последние 170 лет  средняя глобальная температура поверхности Земли повысилась на 1,09°C, а биоразнообразие сокращается. Монголия выбрасывает 0,1 процента парниковых газов в мире, но является одной из стран, наиболее пострадавших от изменения климата. Об этом заявил президент страны Ухнаагийн Хурэлсух, открывая двухдневный региональный форум по зеленому развитию. 

 «В частности, за последние 80 лет средняя температура воздуха в нашей стране повысилась на 2,25 градуса, что вдвое превышает среднемировой показатель. Более того, 76,9 процента или 120 млн гектаров общей площади страны подвержены опустыниванию, а половина общей площади классифицируется как сильно опустыненная. За последние 10 лет количество климатических катастроф в Монголии утроилось по сравнению с 1990 годом», - сказал У.Хурэлсух на открытии регионального форума по зеленому развитию. Этот форум является предварительной дискуссией перед Монгольским экономическим форумом 2022 года, который пройдет 7-8 апреля, сообщает МОНЦАМЭ.

.«66 стран по всему миру обязались сократить выбросы парниковых газов до нуля к 2050 году, а в документе 2016 года Монголия поставила цель сократить выбросы парниковых газов на 22,7 процента к 2030 году. На саммите в Глазго в декабре прошлого года Монголия объявила, что может увеличить этот показатель до 27,2 процента за счет внедрения передовых технологий и инноваций и увеличения зеленого финансирования», - продолжил глава государства.

 Он также отметил, что Монголия стремится увеличить использование возобновляемых источников энергии, поддержать инициативу «Азиатская супер сеть» для дальнейшего улучшения энергоснабжения в Северо-Восточной Азии и сотрудничать со странами региона в использовании своих богатых солнечных и ветровых ресурсов. Кроме того, президент У.Хурэлсух подчеркнул, что в целях увеличения поглощения парниковых газов, уменьшения деградации почв и предотвращения нехватки воды ведется движение по посадке и защите миллиардов деревьев к 2030 году.

 «Ученые полагают, что национальное движение «Миллиард деревьев» окажет значительное влияние на уменьшение пыльных бурь, которые наносят ущерб окружающей среде и здоровью не только в Азии, но и в Северной и Южной Америке», - сказал он.

 Отметив, что это движение имеет много социальных и экономических преимуществ, включая создание рабочих мест, сокращение бедности, улучшение снабжения продовольствием, увеличение производства саженцев, удобрений и средств защиты растений, переработку отходов, ирригационные системы и строительство зимних и летних теплиц, президент У.Хурэлсух пояснил, что Монголия решила потратить по крайней мере один процент своего ВВП ежегодно на борьбу с опустыниванием.

В конце своего выступления президент У.Хурэлсух отметил, что главной целью нынешнего форума является укрепление системы регионального сотрудничества и увеличение зеленого финансирования, добавив, «востребованность и важность международных инвестиций и лидерства во внутреннем финансовом секторе для финансирования зеленого развития».

 Все предложения и рекомендации этого форума будут представлены на предстоящем Монгольском экономическом форуме. Региональный форум организован администрацией президента Монголии, министерством окружающей среды и туризма и Монгольской ассоциацией устойчивого финансирования в партнерстве с министерством финансов, Центральным банком Монголии, Комиссией по финансовому регулированию, Монгольской банковской ассоциацией, Международной финансовой корпорацией, ПРООН, Европейским банком реконструкции и развития и агентством МОНЦАМЭ

Фото: montsame.mn

Теги
климат изменения Монголия

Все новости

В Бурятии презентовали новый коленный модуль, разработанный по программе импортозамещения
30.03.2022 в 12:50
В Бурятии мошенница обманула ломбард на полмиллиона рублей
30.03.2022 в 12:22
Монголия является одной из стран, наиболее пострадавших от изменения климата
30.03.2022 в 11:58
Инвестиции на нужду
30.03.2022 в 11:25
Каждый экономически активный житель Бурятии должен банкам в среднем 334 тысячи рублей
30.03.2022 в 11:06
В Бурятии и Улан-Удэ горит сухая трава
30.03.2022 в 10:58
В Бурятии за сутки прирост COVID-19 составил 76 случаев
30.03.2022 в 10:30
В Улан-Удэ коммунальщики с начала марта убрали более 1,3 тыс. машин песка и мусора
30.03.2022 в 10:24
В Улан-Удэ чиновники будут защищать город от пожаров
30.03.2022 в 10:11
В Бурятии сельчанка изобрела и реализовала странный мотив поджога
30.03.2022 в 09:57
ЗУРХАЙ
с 30 марта по 5 апреля

Читайте также
В Бурятии презентовали новый коленный модуль, разработанный по программе импортозамещения
Отечественный продукт оказался дешевле аналогов из Европы и Китая
30.03.2022 в 12:50
Инвестиции на нужду
Бурятию ждет наплыв туристов, уверены чиновники. В связи с этим встает важный вопрос: а где справлять нужду?
30.03.2022 в 11:25
Каждый экономически активный житель Бурятии должен банкам в среднем 334 тысячи рублей
Республика оказалась на 65 месте среди регионов РФ в рейтинге по кредитам
30.03.2022 в 11:06
В Бурятии за сутки прирост COVID-19 составил 76 случаев
Резко упав, этот показатель вновь показывает небольшой рост

30.03.2022 в 10:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru