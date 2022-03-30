Монголия является одной из стран, наиболее пострадавших от изменения климата

За последние 170 лет средняя глобальная температура поверхности Земли повысилась на 1,09°C, а биоразнообразие сокращается. Монголия выбрасывает 0,1 процента парниковых газов в мире, но является одной из стран, наиболее пострадавших от изменения климата. Об этом заявил президент страны Ухнаагийн Хурэлсух, открывая двухдневный региональный форум по зеленому развитию.

«В частности, за последние 80 лет средняя температура воздуха в нашей стране повысилась на 2,25 градуса, что вдвое превышает среднемировой показатель. Более того, 76,9 процента или 120 млн гектаров общей площади страны подвержены опустыниванию, а половина общей площади классифицируется как сильно опустыненная. За последние 10 лет количество климатических катастроф в Монголии утроилось по сравнению с 1990 годом», - сказал У.Хурэлсух на открытии регионального форума по зеленому развитию. Этот форум является предварительной дискуссией перед Монгольским экономическим форумом 2022 года, который пройдет 7-8 апреля, сообщает МОНЦАМЭ.

.«66 стран по всему миру обязались сократить выбросы парниковых газов до нуля к 2050 году, а в документе 2016 года Монголия поставила цель сократить выбросы парниковых газов на 22,7 процента к 2030 году. На саммите в Глазго в декабре прошлого года Монголия объявила, что может увеличить этот показатель до 27,2 процента за счет внедрения передовых технологий и инноваций и увеличения зеленого финансирования», - продолжил глава государства.

Он также отметил, что Монголия стремится увеличить использование возобновляемых источников энергии, поддержать инициативу «Азиатская супер сеть» для дальнейшего улучшения энергоснабжения в Северо-Восточной Азии и сотрудничать со странами региона в использовании своих богатых солнечных и ветровых ресурсов. Кроме того, президент У.Хурэлсух подчеркнул, что в целях увеличения поглощения парниковых газов, уменьшения деградации почв и предотвращения нехватки воды ведется движение по посадке и защите миллиардов деревьев к 2030 году.

«Ученые полагают, что национальное движение «Миллиард деревьев» окажет значительное влияние на уменьшение пыльных бурь, которые наносят ущерб окружающей среде и здоровью не только в Азии, но и в Северной и Южной Америке», - сказал он.

Отметив, что это движение имеет много социальных и экономических преимуществ, включая создание рабочих мест, сокращение бедности, улучшение снабжения продовольствием, увеличение производства саженцев, удобрений и средств защиты растений, переработку отходов, ирригационные системы и строительство зимних и летних теплиц, президент У.Хурэлсух пояснил, что Монголия решила потратить по крайней мере один процент своего ВВП ежегодно на борьбу с опустыниванием.

В конце своего выступления президент У.Хурэлсух отметил, что главной целью нынешнего форума является укрепление системы регионального сотрудничества и увеличение зеленого финансирования, добавив, «востребованность и важность международных инвестиций и лидерства во внутреннем финансовом секторе для финансирования зеленого развития».

Все предложения и рекомендации этого форума будут представлены на предстоящем Монгольском экономическом форуме. Региональный форум организован администрацией президента Монголии, министерством окружающей среды и туризма и Монгольской ассоциацией устойчивого финансирования в партнерстве с министерством финансов, Центральным банком Монголии, Комиссией по финансовому регулированию, Монгольской банковской ассоциацией, Международной финансовой корпорацией, ПРООН, Европейским банком реконструкции и развития и агентством МОНЦАМЭ

Фото: montsame.mn