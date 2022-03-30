Общество 30.03.2022 в 12:50

В Бурятии презентовали новый коленный модуль, разработанный по программе импортозамещения

Отечественный продукт оказался дешевле аналогов из Европы и Китая
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии презентовали новый коленный модуль, разработанный по программе импортозамещения
Компания «Салют Орто» в рамках региональной разработки импортозамещающего товара провела презентацию коленного модуля с пневматической системой управления фазой переноса, который сделан в Бурятии.

Как сообщили в Минпромторге Бурятии, протез ноги с новым коленным модулем Steplife P5 имеет в своём устройстве геометрический замок, обеспечивающий высокую надежность в фазе опоры и пневматическую систему управления в фазе переноса. Благодаря этому, он возвращает утраченные функции человеку и позволяет чувствовать в социуме максимально комфортно. Реабилитация на современном протезе проходит значительно быстрее. В рамках презентации разработку продемонстрировала клиент-испытатель Екатерина.


«На этом протезе удобно ходить, нога фиксируется. С новым коленным модулем я могу и на беговой дорожке заниматься, и на велосипеде ездить. Пока ещё не пробовала, но обязательно начну», - рассказала Екатерина.

Протез создан из высокопрочных материалов (алюминий и титан), предназначен для людей с любым уровнем активности, а также для экстренных нагрузок (вес до 150 кг.).

Как рассказали в Минпромторге, запуск научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию протеза ноги с применением пневматической системы для управления фазой переноса был произведен в 2019 году. В 2020 году уже был создан прототип коленного модуля Steplife P5. На сегодня сделано 10 серийных образцов, в процессе изготовления еще 100 штук.


«Салют Орто» предлагает российскому рынку уникальную альтернативу коленных модулей западных поставщиков для изготовления протезов нижних конечностей. В нынешних условиях цена комплектующих выросла примерно на 50%, однако, несмотря на такой рост, коленные модули Steplife P5 все равно на 30% дешевле западных аналогов, произведённых в Германии и Исландии. В то же время, даже с учетом дешевого сырья на востоке, наш коленный модуль выигрывает в цене у конкурентов Китая на 15%. Производственные мощности спланированы на объем реализации не менее 5 тысяч протезов ног в год», - отметил гендиректор группы компаний «Салют Орто» Иван Худяков.

Помимо преимуществ перед международным рынком, отечественная разработка коленных модулей подразумевает создание технологичных рабочих мест для инженеров, которые могут предлагать свои собственные идеи и разработки в рамках продуктов по реабилитации пациентов с ампутацией. Импортозамещение преследует цель не только заменить те товары, которые поставляются из других стран, но и создать дополнительные рабочие места.


В министерстве считают, что в рамках программы импортозамещения продукт будет интересен таким государственным предприятиям, как МосПроп и ЦИТО, а также Фонду социального страхования и Министерству промышленности и торговли РФ.

«С компанией «Салют Орто» мы сотрудничаем давно. Это один из немногих примеров, когда инновационная компания достигла таких результатов и уже сегодня является резидентом «Сколково». Отмечу, что патент на новый коленный модуль был разработан в том числе и учёными ВСГУТУ. Сегодня мы работаем с Минпромторгом РФ по включению данной модели в план импортозамещения. Это позволит расширить рынок сбыта продукции в нашей стране. Проект имеет и большой экспортный потенциал», - сообщил первый заместитель министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Унгаев.


Как отметил Алексей Унгаев, «Салют Орто» получил поддержку в виде субсидирования части затрат на приобретение оборудования по линии Минпромторга Бурятии, как инновационный проект через региональное представительство Фонда содействия инновациям. Также компания входит в Реестр социальных предприятий республики и активно пользуется мерами поддержки в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» через центр «Мой бизнес».

Центр протезирования и ортопедии «Салют Орто» - предприятие, работающее с 2018 года. Занимается протезированием нижних и верхних конечностей после ампутации. За 4 года существования успешно помогло более 300 людям с инвалидностью по всей России.

Фото: Минпромторг Бурятии

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