Общество 30.03.2022 в 13:44

Бодибилдинг Бурятии предпочитает бикини

Спортсменки республики завоевали три медали чемпионата Сибири    
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Текст: Номер один
Бодибилдинг Бурятии предпочитает бикини
Две спортсменки из Бурятии завоевали три медали в различных номинациях чемпионата Сибирского федерального округа по бодибилдингу, сообщили в минспорта республики.

Ксения Федорова завоевала две золотые медали чемпионата в номинации «Фитнес-бикини мастера 35–39 лет 166+см» и в открытой категории.

Еще одна представительница республики Ольга Протасова стала бронзовым призером соревнования в номинации «Дебют фитнес-бикини».

Министерство спорта и молодежной политики Бурятии поздравляет красавиц и тренерский состав с медалями!

Фото: минспорта Бурятии
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