Общество 30.03.2022 в 13:44
Бодибилдинг Бурятии предпочитает бикини
Спортсменки республики завоевали три медали чемпионата Сибири
Текст: Номер один
Две спортсменки из Бурятии завоевали три медали в различных номинациях чемпионата Сибирского федерального округа по бодибилдингу, сообщили в минспорта республики.
Ксения Федорова завоевала две золотые медали чемпионата в номинации «Фитнес-бикини мастера 35–39 лет 166+см» и в открытой категории.
Еще одна представительница республики Ольга Протасова стала бронзовым призером соревнования в номинации «Дебют фитнес-бикини».
Министерство спорта и молодежной политики Бурятии поздравляет красавиц и тренерский состав с медалями!
Фото: минспорта Бурятии
Ксения Федорова завоевала две золотые медали чемпионата в номинации «Фитнес-бикини мастера 35–39 лет 166+см» и в открытой категории.
Еще одна представительница республики Ольга Протасова стала бронзовым призером соревнования в номинации «Дебют фитнес-бикини».
Министерство спорта и молодежной политики Бурятии поздравляет красавиц и тренерский состав с медалями!
Фото: минспорта Бурятии