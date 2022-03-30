Бодибилдинг Бурятии предпочитает бикини

Две спортсменки из Бурятии завоевали три медали в различных номинациях чемпионата Сибирского федерального округа по бодибилдингу, сообщили в минспорта республики.Ксения Федорова завоевала две золотые медали чемпионата в номинации «Фитнес-бикини мастера 35–39 лет 166+см» и в открытой категории.Еще одна представительница республики Ольга Протасова стала бронзовым призером соревнования в номинации «Дебют фитнес-бикини».Министерство спорта и молодежной политики Бурятии поздравляет красавиц и тренерский состав с медалями!Фото: минспорта Бурятии