В Улан-Удэ завершается крупный канализационный ремонт

Ход работ на трех реконструируемых участках проверил председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев вместе со специалистами МУП «Водоканал». В настоящее время ремонты идут на ул. Пугачёва, пересечении путей ООО «РЖД», территории ООО «Терем», ул. Ключевская и в районе кольцевой развязки «Беркут».





Протяженность старого канализационного коллектора составляет 2563 метра. После реконструкции общая протяженность коллектора за счет возведения двух веток составит – 4635 метра, диаметром 350-450 мм. В том числе правая нитка – 2304, левая нитка – 2330 метра.





В Улан-Удэ завершается ремонт канализационного трубопровода, который обслуживает микрорайоны Мясокомбинат и Мелькомбинат. Как сообщили в пресс-службе мэрии, сейчас специалисты подрядной организации обустраивают камеры, монтируют футляр и прокладывают левую нитку коллектора. Общая строительная готовность объекта составляет более 98%.– Мы переключили отведение стоков с аварийного коллектора на новый. Коллектор работает в штатном режиме, пропускную способность обеспечивает в полном объеме. Подрядчик заканчивает работы по присоединению второй ветки коллектора и начнутся работы по благоустройству, – сообщил Сергей Гашев.– По проекту у нас идет строительство двух веток, одна будет постоянно работать, а вторая будет резервная, сейчас мы готовим к запуску вторую ветку. Старый коллектор мы уже частично демонтировали, работаем в круглосуточном режиме, – рассказал руководитель проекта ООО «Дорстройсервис» Юрий Кузнецов.Как напомнили в мэрии, существующий коллектор был построен в 1969 году, капремонт участка сетей водоотведения не проводился с начала эксплуатации, износ напорного коллектора составляет 100%. Реконструкция стала возможной благодаря финансовой поддержке от госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» в размере 93 млн рублей. Около 62 млн рублей – собственные средства МУП «Водоканал».Фото: мэрия Улан-Удэ