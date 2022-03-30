Общество 30.03.2022 в 14:37

В Бурятии сотрудники ГИБДД взялись за водителей-должников

Было проверено 153 водителя
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Текст: Номер один
В Бурятии сотрудники ГИБДД взялись за водителей-должников
С 21 по 27 марта 2022 года на территории Селенгинского района сотрудники отделения ГИБДД и судебные приставы провели оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».  

Было проверено 153 водителя транспортных средств. Из них 59 - предупреждены о необходимости уплаты штрафа. 

В отношении 5 – составлены административные материалы по ч. 1 ст. 20.25 КРФоАП,  которые направлены для рассмотрения в мировой суд.  

- Госавтоинспекция напоминает о необходимости уплаты административных штрафов в установленный законом срок – в течение двух месяцев со дня вступления постановления в законную силу, сообщают в ОГИБДД МВД РФ по Селенгинскому району. 

 

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