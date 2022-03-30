В Бурятии сотрудники ГИБДД взялись за водителей-должников

С 21 по 27 марта 2022 года на территории Селенгинского района сотрудники отделения ГИБДД и судебные приставы провели оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».Было проверено 153 водителя транспортных средств. Из них 59 - предупреждены о необходимости уплаты штрафа.В отношении 5 – составлены административные материалы по ч. 1 ст. 20.25 КРФоАП, которые направлены для рассмотрения в мировой суд.- Госавтоинспекция напоминает о необходимости уплаты административных штрафов в установленный законом срок – в течение двух месяцев со дня вступления постановления в законную силу, сообщают в ОГИБДД МВД РФ по Селенгинскому району.