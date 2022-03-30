Общество 30.03.2022 в 14:46
Добросовестность сделки
Почему важно внимательно проверять покупаемый объект недвижимости и продавца
Текст: Номер один
«Мой друг купил квартиру, и через время выяснилось, что незадолго до смерти бывший владелец составил завещание, вписав в него только жену, не упомянув в нем даже своих детей. Один ребенок умершего мужчины являлся несовершеннолетним, который изначально имел обязательную долю в наследстве, несмотря на наличие завещания. Как нужно было поступить, чтобы избежать такой ситуации?»
Без подписи.
Отвечает юрист Елена Федорова:
— Несмотря на составленное завещание, некоторые граждане все равно по закону остаются в приоритете. Это так называемые наследники, обладающие правом на получение обязательной доли — несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные родители и супруг, а также нетрудоспособные иждивенцы.
Покупателю стоит с особой осторожностью и внимательностью проводить проверку как объекта недвижимости, так и продавца, прежде чем выходить на сделку. Акцент в данном случае должен быть сделан именно на анализе законности получения наследственной квартиры.
Также без внимания не должны остаться сами наследники, чтобы при возникновении спорной ситуации остаться добросовестным приобретателем.
Без подписи.
Отвечает юрист Елена Федорова:
— Несмотря на составленное завещание, некоторые граждане все равно по закону остаются в приоритете. Это так называемые наследники, обладающие правом на получение обязательной доли — несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные родители и супруг, а также нетрудоспособные иждивенцы.
Покупателю стоит с особой осторожностью и внимательностью проводить проверку как объекта недвижимости, так и продавца, прежде чем выходить на сделку. Акцент в данном случае должен быть сделан именно на анализе законности получения наследственной квартиры.
Также без внимания не должны остаться сами наследники, чтобы при возникновении спорной ситуации остаться добросовестным приобретателем.
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