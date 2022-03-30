Добросовестность сделки

Без подписи.

— Несмотря на составленное завещание, некоторые граждане все равно по закону остаются в приоритете. Это так называемые наследники, обладающие правом на получение обязательной доли — несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные родители и супруг, а также нетрудоспособные иждивенцы.Покупателю стоит с особой осторожностью и внимательностью проводить проверку как объекта недвижимости, так и продавца, прежде чем выходить на сделку. Акцент в данном случае должен быть сделан именно на анализе законности получения наследственной квартиры.Также без внимания не должны остаться сами наследники, чтобы при возникновении спорной ситуации остаться добросовестным приобретателем.