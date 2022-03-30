Общество 30.03.2022 в 14:46

Добросовестность сделки

Почему важно внимательно проверять покупаемый объект недвижимости и продавца
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Текст: Номер один
Добросовестность сделки
pixabay.com
«Мой друг купил квартиру, и через время выяснилось, что незадолго до смерти бывший владелец составил завещание, вписав в него только жену, не упомянув в нем даже своих детей. Один ребенок умершего мужчины являлся несовершеннолетним, который изначально имел обязательную долю в наследстве, несмотря на наличие завещания. Как нужно было поступить, чтобы избежать такой ситуации?»
Без  подписи.

Отвечает юрист Елена Федорова:

— Несмотря на составленное завещание, некоторые граждане все равно по закону остаются в приоритете. Это так называемые наследники, обладающие правом на получение обязательной доли — несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные родители и супруг, а также нетрудоспособные иждивенцы.

Покупателю стоит с особой осторожностью и внимательностью проводить проверку как объекта недвижимости, так и продавца, прежде чем выходить на сделку. Акцент в данном случае должен быть сделан именно на анализе законности получения наследственной квартиры.

Также без внимания не должны остаться сами наследники, чтобы при возникновении спорной ситуации остаться добросовестным приобретателем.
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