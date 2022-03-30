В Бурятии продолжается сбор гуманитарной помощи для военных и переселенцев

Ресурсный центр «ДОБРОДОМ» продолжает сбор гуманитарной помощи.Первая помощь уже отправлена, но на этом волонтеры не останавливаются. Мы продолжим сбор для военных и переселенцев ДНР и ЛНР. Сейчас самое необходимое - это продукты.Требуются такие продукты:- Еда быстрого приготовления;- Крупы (в ассортименте);- Макаронные изделия;- Мука;- Масло растительное (раф./дез.);- Консервы мясные;- Консервы рыбные;- Напитки (сок);- Овощные консервы;- Сахар;- Сладкое (конфеты, печенье);- Галеты / хлебцы (сухое печенье);- Чай пакетированный (25 шт) / кофе;- Молоко сгущённое;- Вода бутилированная 5 л.Просим тех, кто имеет возможность и желание помочь, звонить по номеру 37-95-29 или приносить гуманитарную помощь в РЦД «ДоброДом» (ул. Бабушкина,14а, часы работы - пн-пт с 8:30 до 17:30)