Общество 30.03.2022 в 15:22

В Бурятии продолжается сбор гуманитарной помощи для военных и переселенцев

Самое необходимое – продукты
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Текст: Номер один
В Бурятии продолжается сбор гуманитарной помощи для военных и переселенцев
Ресурсный центр «ДОБРОДОМ» продолжает сбор гуманитарной помощи. 
Первая помощь уже отправлена, но на этом волонтеры не останавливаются. Мы продолжим сбор для военных и переселенцев ДНР и ЛНР. Сейчас самое необходимое - это продукты.

Требуются такие продукты:

- Еда быстрого приготовления;
- Крупы (в ассортименте);
- Макаронные изделия;
- Мука;
- Масло растительное (раф./дез.);
- Консервы мясные;
- Консервы рыбные;
- Напитки (сок);
- Овощные консервы;
- Сахар;
- Сладкое (конфеты, печенье);
- Галеты / хлебцы (сухое печенье);
- Чай пакетированный (25 шт) / кофе;
- Молоко сгущённое;
- Вода бутилированная 5 л.

Просим тех, кто имеет возможность и желание помочь, звонить по номеру 37-95-29 или приносить гуманитарную помощь в РЦД «ДоброДом» (ул. Бабушкина,14а, часы работы - пн-пт с 8:30 до 17:30)
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