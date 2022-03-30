В Бурятии экс-депутат райсовета приговорен к 8,5 годам колонии-поселения за смертельное ДТП

Восемь с половиной лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на два с половиной года – такое наказание вынес в Бурятии суд 39-летнему жителю Джидинского района, который пьяным сел за руль и устроил ДТП с двумя жертвами.Он признан виновным в «нарушении лицом, находящимся в состоянии опьянения и управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть двух лиц», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Следствием и судом установлено, что мужчина проживал в селе Нарын и на момент совершения преступления являлся депутатом районного совета депутатов Джидинского района. Вечером 5 июня 2020 года он употреблял спиртные напитки, а после в состоянии алкогольного опьянения сел за руль своего автомобиля марки Lexus RX300 и вместе с тремя пассажирами из числа местных жителей поехал к сельскому продуктовому магазину.По пути, проезжая по улице Центральная мимо школы, он более чем в два раза превысил допустимую максимальную скорость на этом участке автодороги, затем отвлекся на действия пассажиров, не справился с управлением и наехал на бетонные плиты водосточной трубы за пределами проезжей части. После этого автомобиль слетел с дороги в кювет и несколько раз перевернулся.В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира от полученных травм скончались, третьему – причинены тяжкие телесные повреждения.Фото: pixabay.com