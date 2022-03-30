Общество 30.03.2022 в 15:42

Старшеклассников Бурятии приглашают на всероссийские Просветительские игры

Победителей ждут разные призы и бесплатное путешествие по России  
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Текст: Номер один
Старшеклассников Бурятии приглашают на всероссийские Просветительские игры
Ученики 9-11 классов или студенты 1-2 курсов ССУЗов могут принять участие в региональном этапе Просветительских игр, который начнется 2 апреля. Мероприятие проводит Российское общество «Знание» при поддержке Минпросвещения РФ. 

Региональный этап начнется 2 апреля. Для участия нужно зарегистрироваться  
на сайте:igry.znanierussia.ru,подать заявку. 

Программа игр состоит из игр: 

- знание
- наука и технологии
- культура и искусство
- социальная ответственность
- история
- спорт 

60 победителей всероссийского этапа отправятся в путешествие
по самым красивым уголкам России. 

Подробнее об играх, призах и условиях читайте на сайте организатора. 

По всем вопросам можно писать на почту info@znanierussia.ru 

Фото: Pixabay.com
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