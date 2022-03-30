Общество 30.03.2022 в 15:42
Старшеклассников Бурятии приглашают на всероссийские Просветительские игры
Победителей ждут разные призы и бесплатное путешествие по России
Текст: Номер один
Ученики 9-11 классов или студенты 1-2 курсов ССУЗов могут принять участие в региональном этапе Просветительских игр, который начнется 2 апреля. Мероприятие проводит Российское общество «Знание» при поддержке Минпросвещения РФ.
Региональный этап начнется 2 апреля. Для участия нужно зарегистрироваться
на сайте:igry.znanierussia.ru,подать заявку.
Программа игр состоит из игр:
- знание
- наука и технологии
- культура и искусство
- социальная ответственность
- история
- спорт
60 победителей всероссийского этапа отправятся в путешествие
по самым красивым уголкам России.
Подробнее об играх, призах и условиях читайте на сайте организатора.
По всем вопросам можно писать на почту info@znanierussia.ru
Фото: Pixabay.com
Региональный этап начнется 2 апреля. Для участия нужно зарегистрироваться
на сайте:igry.znanierussia.ru,подать заявку.
Программа игр состоит из игр:
- знание
- наука и технологии
- культура и искусство
- социальная ответственность
- история
- спорт
60 победителей всероссийского этапа отправятся в путешествие
по самым красивым уголкам России.
Подробнее об играх, призах и условиях читайте на сайте организатора.
По всем вопросам можно писать на почту info@znanierussia.ru
Фото: Pixabay.com
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