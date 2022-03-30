Общество 30.03.2022 в 16:00

В Бурятии изъято три фальшивых водительских удостоверения

Все они покупались с рук или через интернет по цене от 10 до 30 тыс рублей
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Текст: Номер один
В Бурятии изъято три фальшивых водительских удостоверения
В Бурятии за прошедшую неделю сотрудниками ГИБДД выявлено три факта использования водительских удостоверений с признаками подделки. Несоответствие бланкам Госзнака было обнаружено при визуальном осмотре: отличались шрифты, цвет бумаги и оттиски печатей. Кроме того, во всех случаях фотографии нарушителей были вклеены в поддельный документ с данными постороннего человека, сообщили в республиканском МВД.

Так, ночью 22 марта в Тункинском районе экипаж ДПС для проверки документов остановил автомобиль «Тойота Калдина». За его рулем находился мужчина 1990 года рождения. Предъявленное им водительское удостоверение вызвало у сотрудников ГИБДД подозрения, так как бланк отличался по цветовому оттенку. При проверке по базам данных система выдала фотографию и сведения на настоящего собственника документа, проживающего в другом регионе.

В беседе с автоинспекторами мужчина пояснил, что приобрел поддельный документ за 10 тысяч рублей через своего знакомого. Посредник пообещал, что никаких проблем с этим удостоверением не возникнет, и они легально будут числиться в базе данных Госавтоинспекции.

Утром 24 марта в селе Сотниково сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Хонда Стрим». При проверке документа автоинспекторы обратили внимание на то, что бланк удостоверения напечатан с ошибками в дате выдачи. Подозрения в подделке подтвердились при проверке по учетным данным, когда под номером оригинального водительского удостоверения вышла фотография другого человека. Мужчина признался, что купил поддельный документ через сеть Интернет за 32 тысячи рублей.

В пятницу утром в Улан-Удэ на пр. Автомобилистов нарядом ДПС был остановлен автомобиль «Тойота Камри», за рулем которого находилась женщина 1983 года рождения. Она предъявила поддельное водительское удостоверение, в которое была вклеена ее фотография, но с данными другого человека. Женщина рассказала полицейским, что когда-то отучилась в автошколе, но экзамен не сдала, а фиктивный документ приобрела за 20 тысяч рублей.

Во всех случаях нарушители были отстранены от права управления транспортом и привлечены к административной ответственности за «управление транспортным средством без имеющегося на то права». Поддельные документы у них изъяты и переданы дознавателям для дальнейшего разбирательства и принятия правового решения.

Госавтоинспекция Бурятии предупреждает, что покупатели поддельного водительского удостоверения несут уголовную ответственность по ч. 3 ст. 327 УК РФ – за использование заведомо поддельного документа. В качестве наказания за такие действия предусмотрены штраф в размере 80 тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев.



Фото: «Номер один», видео: МВД по Бурятии
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