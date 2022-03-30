В Бурятии изъято три фальшивых водительских удостоверения

Госавтоинспекция Бурятии предупреждает, что покупатели поддельного водительского удостоверения несут уголовную ответственность по ч. 3 ст. 327 УК РФ – за использование заведомо поддельного документа. В качестве наказания за такие действия предусмотрены штраф в размере 80 тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев.









В Бурятии за прошедшую неделю сотрудниками ГИБДД выявлено три факта использования водительских удостоверений с признаками подделки. Несоответствие бланкам Госзнака было обнаружено при визуальном осмотре: отличались шрифты, цвет бумаги и оттиски печатей. Кроме того, во всех случаях фотографии нарушителей были вклеены в поддельный документ с данными постороннего человека, сообщили в республиканском МВД.Так, ночью 22 марта в Тункинском районе экипаж ДПС для проверки документов остановил автомобиль «Тойота Калдина». За его рулем находился мужчина 1990 года рождения. Предъявленное им водительское удостоверение вызвало у сотрудников ГИБДД подозрения, так как бланк отличался по цветовому оттенку. При проверке по базам данных система выдала фотографию и сведения на настоящего собственника документа, проживающего в другом регионе.В беседе с автоинспекторами мужчина пояснил, что приобрел поддельный документ за 10 тысяч рублей через своего знакомого. Посредник пообещал, что никаких проблем с этим удостоверением не возникнет, и они легально будут числиться в базе данных Госавтоинспекции.Утром 24 марта в селе Сотниково сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Хонда Стрим». При проверке документа автоинспекторы обратили внимание на то, что бланк удостоверения напечатан с ошибками в дате выдачи. Подозрения в подделке подтвердились при проверке по учетным данным, когда под номером оригинального водительского удостоверения вышла фотография другого человека. Мужчина признался, что купил поддельный документ через сеть Интернет за 32 тысячи рублей.В пятницу утром в Улан-Удэ на пр. Автомобилистов нарядом ДПС был остановлен автомобиль «Тойота Камри», за рулем которого находилась женщина 1983 года рождения. Она предъявила поддельное водительское удостоверение, в которое была вклеена ее фотография, но с данными другого человека. Женщина рассказала полицейским, что когда-то отучилась в автошколе, но экзамен не сдала, а фиктивный документ приобрела за 20 тысяч рублей.Во всех случаях нарушители были отстранены от права управления транспортом и привлечены к административной ответственности за «управление транспортным средством без имеющегося на то права». Поддельные документы у них изъяты и переданы дознавателям для дальнейшего разбирательства и принятия правового решения.Фото: «Номер один», видео: МВД по Бурятии