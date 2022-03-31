Экономический кризис может остановить бегство населения из Бурятии

По данным загса, количество зарегистрированных браков в Бурятии по итогам 2021 года снизилось на 11,1%. Если в благополучном 2018 году марш Мендельсона играл 5936 парам, то в прошлом году - всего 5272.А вот динамика расторгнутых браков показала внушительный рост. Если в 2018 году в регионе расторгнуто 3548 браков, то в 2021 году - 4547, что выше на 28%. Соответственно упали и показатели рождаемости. Если в 2018 году в Бурятии родились 14022 новорожденных, то в 2021 году - 12159. Снижение произошло на 13,2%.Демографы отмечают, что позитивные показатели 2018 года столь резко отличаются от прошлогодних по нескольким причинам. Прежде всего, в 2018 году страна вышла из кризиса, начавшегося еще в 2014 году.А вот в 2021 году республика столкнулась с локдаунами из-за коронавирусной истории. В результате упали доходы населения, снизилось потребление и уменьшилось число инвестиций. Кроме того, благодаря тому, что многие годы государство стимулировало демографию через выплату пособий и выдачу льготной ипотеки, в Бурятии выросло число семей с двумя-тремя детьми. Что увеличило семейные расходы и, как следствие, затормозило рост благосостояния многодетных семей.К тому же в Бурятии наблюдается ежегодный миграционный отток населения. Так, по данным Бурятстата, миграционный отток населения из республики в другие регионы России в 2021 году достиг 2479 человек. Значительная часть молодежи уезжает в более благополучные российские регионы, прежде всего в Москву, Санкт-Петербург и Краснодар, не снимаясь с регистрации в Бурятии.Впрочем, после введения западных санкций ситуация, вероятно, несколько изменится. Причем Бурятию эти последствия могут задеть лишь косвенно. Больше всего пострадают регионы, где западные инвесторы сформировали целые промышленные кластеры, например автомобильную промышленность. После ухода западных инвесторов эти регионы рискуют погрузиться в экономическую депрессию.- Бурятия не была особо избалована западными инвестициями, вложения носили единичный характер, и если инвесторы примут решение покинуть регион, это особо не отразится на экономике республики, - отмечает улан-удэнский экономист Анатолий Думнов.Таким образом, разрастание экономического кризиса в западных регионах страны может в какой-то мере приостановить отток населения из республики. Безусловно, Бурятия не будет являться «островком стабильности», однако, учитывая структуру экономики, кризис регион может пройти не столь драматично. Хотя все признают, что делать прогнозы сейчас - как гадать на кофейной гуще. Никто не знает, как санкции отразятся на жизни обычных людей даже в ближайшие месяцы.Фото: «Номер один»