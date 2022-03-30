В Улан-Удэ усилили контроль за содержанием территорий в частном секторе

«Всем собственникам земельных участков, ДНТ, СНТ необходимо провести уборку своих прилегающих территорий. Наши специалисты ежедневно выезжают в частный сектор с проверками. Завтра будем обследовать домовладения в мкрн Стеклозвод» - сообщила консультант Управления административного контроля Комитета городского хозяйства Гэма Тайсаева.

По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова с наступлением пожароопасного периода Комитет городского хозяйства усилил контроль за содержанием прилегающих территорий к частным домовладениям. В частности, речь идет об уборке сухой травы, которая в жаркую погоду может стать причиной пожара, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.За нарушение правил содержание прилегающих территорий уже составлено 19 протоколов, сумма наложенных административными комиссиями штрафов составила 140 тысяч рублей.Напомним, по правилам благоустройства г. Улан-Удэ собственники земельных участков обязаны убирать прилегающие территории на расстоянии пяти метров от границ земельного участка либо от ограждения жилого дома. В прошлом году Управление административного контроля составило на нарушителей 148 протоколов на сумму более 1 млн рублей.В случае нарушения сроков проведения работ по уборке территории собственникам грозит штраф на от 4 тысяч до 110 тысяч рублей.