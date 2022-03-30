Общество 30.03.2022 в 16:49

В Улан-Удэ усилили контроль за содержанием территорий в частном секторе

Речь идет об уборке сухой травы, которая в жаркую погоду может стать причиной пожара
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Текст: Нина Павлова
В Улан-Удэ усилили контроль за содержанием территорий в частном секторе
ulan-ude-info.ru
По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова с наступлением пожароопасного периода Комитет городского хозяйства усилил контроль за содержанием прилегающих территорий к частным домовладениям. В частности, речь идет об уборке сухой травы, которая в жаркую погоду может стать причиной пожара, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.

За нарушение правил содержание прилегающих территорий уже составлено 19 протоколов, сумма наложенных административными комиссиями штрафов составила 140 тысяч рублей.

«Всем собственникам земельных участков, ДНТ, СНТ необходимо провести уборку своих прилегающих территорий. Наши специалисты ежедневно выезжают в частный сектор с проверками. Завтра будем обследовать домовладения в мкрн Стеклозвод»

- сообщила консультант Управления административного контроля Комитета городского хозяйства Гэма Тайсаева.

Напомним, по правилам благоустройства г. Улан-Удэ собственники земельных участков обязаны убирать прилегающие территории на расстоянии пяти метров от границ земельного участка либо от ограждения жилого дома. В прошлом году Управление административного контроля составило на нарушителей 148 протоколов на сумму более 1 млн рублей.

В случае нарушения сроков проведения работ по уборке территории собственникам грозит штраф на от 4 тысяч до 110 тысяч рублей.
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