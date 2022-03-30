Игорь Шутенков проверил готовность городских служб к паводку

«Сегодня мы проверяем систему оповещения. Она у нас должна срабатывать в течение пяти минут. Проверяем наличие и обустройство пунктов временного размещения, заключение договоров на поставку продуктов, материалов и предметов личной гигиены, всего того, что необходимо будет, если мы начнем людей переселять в пункты временного размещения. Ну и, конечно, проверяем спецтехнику и готовность всех сил и средств» - сказал Игорь Шутенков.

«Мы провели сегодня провели смотр в усеченном порядке, и в случае необходимости техника, конечно, будет увеличена в 3-4 раза. Каждый руководитель уже знает, как будет действовать, самостоятельно принимает решение, не дожидаясь, когда ему поступит указ. Также во время штабной тренировки отрабатываем те моменты, которые мы не учли при прохождении паводка 2021 года, а именно по запасам инертного материала. Необходимо было определить, где будем хранить запас инертного материала для подсыпки, для укрепления береговой линии. Сейчас этот вопрос проработан. В этом замысел проведения штабной тренировки» - отметил начальник Управления по ЧС Администрации г. Улан-Удэ Валерий Вильдавский.

«В первую очередь, для нас сегодня главное - это прохождение безболезненно ледохода по нашим рекам, чтобы не было заторов. И второе - это контроль за возможным поднятием воды. Мы со вскрытием рек ото льда будем ставить вешки. Три на Селенге, две вешки по Уде и налаживаем тесное взаимодействие с нашими коллегами из Монголии. Они мониторят движение воды по рекам Селенга и Орхон. Могу сказать, город готов к ликвидации последствий наводнения» - подчеркнул Игорь Шутенков.

На острове Комсомольский 30 и 31 марта проходят командно-штабные тренировки городского звена Бурятской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций г. Улан-Удэ по угрозе и возникновению наводнения на реке Селенга. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил готовность сил и средств города к возможному весеннему половодью и летнему паводку.Сегодня городские службы отрабатывали легенду об угрозе наводнения, как будет организована работа комиссии по чрезвычайным ситуациям города Улан-Удэ, оценочных комиссий по потере имущества, создаваемых на базе районных администраций и т.д. Завтрашняя тренировка будет посвящена действиям формирований при непосредственном проведении аварийно-восстановительных и других неотложных работ: работа с населением, эвакуация и работа районных комиссий по оценке ущерба, механизм обследования, доведение информации до населения и другое.В учениях было задействовано 66 человек личного состава и 37 единиц техники.На сегодня на Степной протоке наблюдаются открытые участки воды и забереги. Для безаварийного прохождения весеннего половодья проведены ледорезные работы на Селенге в мкр. Мостовой в районе железнодорожного моста. Кроме того, высота снежного покрова на отдельных участках выше на 11 см, чем в предыдущие годы. Складывающаяся гидрологическая обстановка может привести к паводку в летний период 2022 года.Для временного размещения пострадавшего населения будут развертываться детские оздоровительные лагеря общей вместимостью 660 мест, общежития высших и профессиональных образовательных учреждений на 696 мест, гостиничные комплексы и хостелы на 571 место. Итого для временного размещения населения, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, имеется 1927 мест.К паводковой ситуации подготовлены все службы: МУП «Водоканал», МУП «Городские маршруты», МБУ «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ», Поисково-спасательная служба г. Улан-Удэ, Россети Сибирь, Улан-Удэнский энергетический комплекс и медицинские учреждения. Проверены сооружения, оборудование, попадающие в зону затопления. Подготовлены насосы, мотопомпы, источники автономного энергоснабжения и другие средства, предназначенные для аварийно-спасательных работ, откачки воды и уменьшения последствий паводка.Отметим, максимальный уровень воды на Селенге в Улан-Удэ наблюдался в июле 1973 года, когда подъем воды продолжался в течение 10 суток и поднялся со 166-ти до 437 см.