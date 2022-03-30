Общество 30.03.2022 в 17:23

В Бурятии потеряли две горы, хребет и реку

Четыре незарегистрированных географических объекта обнаружились в Окинском районе в Восточных Саянах
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Текст: Номер один
В Бурятии потеряли две горы, хребет и реку
Управление Росреестра по Бурятии выявило на территории Окинского района, который находится в Восточных Саянах,  четыре  незарегистрированных в Государственном каталоге географических названий наименования географических объекта, сообщили в пресс-службе управления.

Так, неучтенными оказались горы Мангад-Гол и Эрэд-Ундэр, хребет Окинский и река Ока.  Это выяснилось в ходе мониторинга цифровой топографической карты и Дежурной справочной карты масштаба 1:100 000 на территории Окинского района.

«Управление Росреестра  обеспечило регистрацию и учет выявленных наименований географических объектов в Государственном каталоге географических названий»,  - пояснила заместитель руководителя управления Ольга Нефёдова.

Напомним, Росреестр является уполномоченным органом в области наименований географических объектов России. Ведомство проводит экспертизу предложений о присвоении или переименовании, осуществляет согласование словарей и справочников наименований географических объектов, осуществляет регистрацию наименований и ведет в этих целях Государственный каталог географических названий.

Фото: egov-buryatia.ru

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