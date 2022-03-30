В Бурятии потеряли две горы, хребет и реку

Управление Росреестра по Бурятии выявило на территории Окинского района, который находится в Восточных Саянах, четыре незарегистрированных в Государственном каталоге географических названий наименования географических объекта, сообщили в пресс-службе управления.Так, неучтенными оказались горы Мангад-Гол и Эрэд-Ундэр, хребет Окинский и река Ока. Это выяснилось в ходе мониторинга цифровой топографической карты и Дежурной справочной карты масштаба 1:100 000 на территории Окинского района.«Управление Росреестра обеспечило регистрацию и учет выявленных наименований географических объектов в Государственном каталоге географических названий», - пояснила заместитель руководителя управления Ольга Нефёдова.Напомним, Росреестр является уполномоченным органом в области наименований географических объектов России. Ведомство проводит экспертизу предложений о присвоении или переименовании, осуществляет согласование словарей и справочников наименований географических объектов, осуществляет регистрацию наименований и ведет в этих целях Государственный каталог географических названий.Фото: egov-buryatia.ru