Общество 30.03.2022 в 17:40

Минэкономики Бурятии приветствует повышение МРОТа

По мнению чиновников, это положительно скажется на зарплатах жителей республики
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Текст: Константин Воронов
Минэкономики Бурятии приветствует повышение МРОТа
Глава Минтруда РФ Антон Котяков анонсировал предложения по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума (ПМ). Министр напомнил, что президент страны Владимир Путин ранее поручил правительству сформировать предложения по индексации МРОТ и ПМ.

- Свои предложения совместно с министерством экономического развития и министерством финансов мы сейчас формируем. В ближайшее время они будут представлены, - сказал Котяков на заседании комитета Госдумы.

Как отмечают в Минэкономики Бурятии, новые предлагаемые меры положительно скажутся, в первую очередь, на заработных платах жителей республики.

«Специалисты министерства экономики и инвестиций РБ отмечают, что увеличение МРОТ будет способствовать повышению зарплат для работников бюджетной сферы, так как эти два показателя взаимосвязаны, особенно для самых низкооплачиваемых должностей. Изменение значений прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда по России в целом и в Бурятию приведут к изменению условий назначения и размера отдельных социальных выплат», - сообщает пресс-служба правительства республики.

Так, например, с повышением величины прожиточного минимума пенсионера, будет пересмотрен в сторону увеличения размер республиканской социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам и соответственно увеличен размер пенсии. Кроме того, повышение этих показателей приведет к увеличению платежеспособности населения, а значит, даст положительный эффект для экономики республики.

Фото: «Номер один»
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