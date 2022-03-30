Минэкономики Бурятии приветствует повышение МРОТа

Глава Минтруда РФ Антон Котяков анонсировал предложения по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума (ПМ). Министр напомнил, что президент страны Владимир Путин ранее поручил правительству сформировать предложения по индексации МРОТ и ПМ.- Свои предложения совместно с министерством экономического развития и министерством финансов мы сейчас формируем. В ближайшее время они будут представлены, - сказал Котяков на заседании комитета Госдумы.Как отмечают в Минэкономики Бурятии, новые предлагаемые меры положительно скажутся, в первую очередь, на заработных платах жителей республики.«Специалисты министерства экономики и инвестиций РБ отмечают, что увеличение МРОТ будет способствовать повышению зарплат для работников бюджетной сферы, так как эти два показателя взаимосвязаны, особенно для самых низкооплачиваемых должностей. Изменение значений прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда по России в целом и в Бурятию приведут к изменению условий назначения и размера отдельных социальных выплат», - сообщает пресс-служба правительства республики.Так, например, с повышением величины прожиточного минимума пенсионера, будет пересмотрен в сторону увеличения размер республиканской социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам и соответственно увеличен размер пенсии. Кроме того, повышение этих показателей приведет к увеличению платежеспособности населения, а значит, даст положительный эффект для экономики республики.Фото: «Номер один»