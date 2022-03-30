В Бурятии, Иркутской области и Забайкалье отремонтируют около 40 км федеральных дорог

Подведомственное Росавтодору управление дорог «Южный Байкал выступит заказчиком ремонта федеральных автотрасс. Так, к нормативам приведут свыше 35 км автодороги Р-258 «Байкал». Около 3 км трассы А-333 Култук – Монды – граница с Монголией отремонтируют, сообщили в пресс-службе управления.Специалисты выполнят работы по замене дорожной одежды, верхний слой покрытия уложат из щебёночно-мастичного асфальтобетона. На объектах обустроят автобусные остановки, заменят водопропускные трубы. Для обеспечения безопасного движения установят светоотражающие дорожные знаки, металлическое барьерное ограждение, а также нанесут горизонтальную разметку.Что касается искусственных сооружений, то в этом сезоне предусмотрен капитальный ремонт моста через реку Малый Мамай на 195-м км трассы Р-258 «Байкал». Ремонтные работы выполнят на мостах через реку Малая Шестипалиха на 217-м км той же дороги, а также через ручей и суходолы на трассе А-333. Специалисты приведут к нормативам подферменники, опорные части, устроят антисейсмические тумбы, гидроизоляцию, шкафные стенки, открылки и очистные сооружения, тротуары и лестничные сходы, заменят мостовое полотно, перильное и барьерное ограждения.Кроме того, в этом году будет продолжена реконструкция моста через реку Переемная на 225-м км Р-258 «Байкал», ввод в эксплуатацию которого намечен на 2023 год. Это искусственное сооружение включено в перечень объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги». Также в 2022 году планируется начать реконструкцию еще четырех мостов на этой же дороге. Ввести в эксплуатацию мостовые сооружения планируется до 2024 года.В оперативном управлении ФКУ Упрдор «Южный Байкал» находится сеть федеральных автодорог общего пользования общей протяженностью 1054,129 км, проходящих по территории Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.Фото: baikal.rosavtodor.ru