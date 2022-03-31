Общество 31.03.2022 в 09:07
Риски новостроек
О чем следует помнить, если вы решили купить квартиру в строящемся доме
Текст: Номер один
«На рынке жилья сейчас складывается достаточно неопределенная ситуация из-за острой политической обстановки. Какие риски есть сейчас при покупке жилья в новостройке?»
Захар, Мухоршибирский район.
Отвечает юрист Елена Федорова:
— Да, сейчас многие продавцы заняли выжидательную позицию, в том числе и застройщики, которые надеются на меру государственной поддержки. Иные активно повышают цены на жилье в среднем на 5–10%, кто-то вообще убрал объявления о продаже.
При такой обстановке на рынке недвижимости сделка купли жилья в новостройке может сопровождаться рядом юридических рисков. Например, срывом сроков, банкротством застройщика и иным.
Прежде чем подписать договор долевого участия, а это наиболее популярный вид договора при покупке жилья у застройщика, покупателям нужно знать обо всех рисках.
Один из главных — риск заморозки строительства дома и объявление застройщика банкротом. Помимо этого, покупатель рискует столкнуться с такими проблемами, как:
• срыв сроков. Сейчас это может быть связано с нехваткой строительных материалов или с ростом цен на них;
• неверный статус земли. Земля должна быть оформлена либо в долгосрочную аренду, либо в собственность застройщика. Иные статусы, могут повлечь за собой суды;
• предоставление на подпись неграмотно составленного договора, который не содержит необходимые существенные условия и обязательства застройщика;
• отделка с «сюрпризом» — тоже серьезная проблема для многих покупателей. Виной тому — крайне некачественный ремонт;
• невыгодные условия по ипотечному кредиту от банка.
Правила безопасной покупки квартиры от застройщика:
1. Выбирайте дома высокой степени готовности. Это дороже, но и риск значительно меньше, что застройщик бросит такой
объект.
2. Обращайте внимание, насколько «чиста» деятельность застройщика. Застройщик с прозрачной историей, скорее всего, и не будет иметь особых проблем с банками в связи с изменениями в законодательстве, и получит нужное финансирование.
3. Внимательно читайте договор, а именно все существенные условия и ответственность за неисполнение обязательств.
4. Если у вас не имеется полной суммы для покупки жилья, то выясните, в скольких банках можно под конкретную новостройку получить ипотечный кредит. Для многих граждан это является неотделимым условием для приобретения жилья в собственность.
Захар, Мухоршибирский район.
Отвечает юрист Елена Федорова:
— Да, сейчас многие продавцы заняли выжидательную позицию, в том числе и застройщики, которые надеются на меру государственной поддержки. Иные активно повышают цены на жилье в среднем на 5–10%, кто-то вообще убрал объявления о продаже.
При такой обстановке на рынке недвижимости сделка купли жилья в новостройке может сопровождаться рядом юридических рисков. Например, срывом сроков, банкротством застройщика и иным.
Прежде чем подписать договор долевого участия, а это наиболее популярный вид договора при покупке жилья у застройщика, покупателям нужно знать обо всех рисках.
Один из главных — риск заморозки строительства дома и объявление застройщика банкротом. Помимо этого, покупатель рискует столкнуться с такими проблемами, как:
• срыв сроков. Сейчас это может быть связано с нехваткой строительных материалов или с ростом цен на них;
• неверный статус земли. Земля должна быть оформлена либо в долгосрочную аренду, либо в собственность застройщика. Иные статусы, могут повлечь за собой суды;
• предоставление на подпись неграмотно составленного договора, который не содержит необходимые существенные условия и обязательства застройщика;
• отделка с «сюрпризом» — тоже серьезная проблема для многих покупателей. Виной тому — крайне некачественный ремонт;
• невыгодные условия по ипотечному кредиту от банка.
Правила безопасной покупки квартиры от застройщика:
1. Выбирайте дома высокой степени готовности. Это дороже, но и риск значительно меньше, что застройщик бросит такой
объект.
2. Обращайте внимание, насколько «чиста» деятельность застройщика. Застройщик с прозрачной историей, скорее всего, и не будет иметь особых проблем с банками в связи с изменениями в законодательстве, и получит нужное финансирование.
3. Внимательно читайте договор, а именно все существенные условия и ответственность за неисполнение обязательств.
4. Если у вас не имеется полной суммы для покупки жилья, то выясните, в скольких банках можно под конкретную новостройку получить ипотечный кредит. Для многих граждан это является неотделимым условием для приобретения жилья в собственность.
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