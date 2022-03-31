Лесной доход Бурятии вырос в два раза за пять лет

Размер платежей за использование лесов в Бурятии за последние пять лет вырос больше, чем в два раза. В 2021 году доход составил 766 млн рублей, при этом в 2017 – 323 млн рублей, сообщил директор филиала Рослесинфорг «Дальлеспроект» Игорь Гречин.Около 67% доходов от лесного хозяйства получают за счет заготовки древесины, еще около 20% приходится на геологическое изучение недр и разработку месторождений полезных ископаемых. Республика зарабатывает на заготовке и сборе пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, а также – на организации мест отдыха в лесу.«По данным Рослесинфорга, 48% доходов осталось в бюджете региона, а оставшаяся часть средств была направлена в федеральный бюджет», – добавил Игорь Гречин.Средства, поступившие в бюджет, тратятся на лесовосстановление, закупку лесохозяйственной и лесопожарной техники, финансирование лесничеств, формирование запаса лесных семян, уход за молодняком, ликвидацию очагов и лечение деревьев. Также средства идут на мероприятия по противодействию пожарам и благоустройство зон отдыха для граждан.Фото: pixabay.com