Общество 31.03.2022 в 09:28

Лесной доход Бурятии вырос в два раза за пять лет

Почти половина  доходов осталось в бюджете региона,  оставшаяся часть средств  направлена в федеральный бюджет

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Текст: Номер один
Лесной доход Бурятии вырос в два раза за пять лет
Размер платежей за использование лесов в  Бурятии за последние пять лет вырос больше, чем в два раза. В 2021 году доход составил 766 млн рублей, при этом в 2017 – 323 млн рублей, сообщил директор филиала Рослесинфорг «Дальлеспроект» Игорь Гречин.

Около 67% доходов от лесного хозяйства получают за счет заготовки древесины, еще около 20% приходится на геологическое изучение недр и разработку месторождений полезных ископаемых. Республика зарабатывает на заготовке и сборе пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, а также – на организации мест отдыха в лесу.

«По данным Рослесинфорга, 48% доходов осталось в бюджете региона, а оставшаяся часть средств была направлена в федеральный бюджет», – добавил Игорь Гречин.

Средства, поступившие в бюджет, тратятся на лесовосстановление, закупку лесохозяйственной и лесопожарной техники, финансирование лесничеств, формирование запаса лесных семян, уход за молодняком, ликвидацию очагов и лечение деревьев. Также средства идут на  мероприятия по противодействию пожарам и благоустройство зон отдыха для граждан.

Фото: pixabay.com
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