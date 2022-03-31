В Бурятии суточный прирост COVID-19 минимален, летальных исходов нет

Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 134 385. Это на 78 больше, чем было в среду. Из общего числа заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 44% (59 460). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 2 964 человека, за последние сутки летальных исходов не было, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.Из выявленных за прошедшие сутки больных 73 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.В стационарах получают 319 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 229. За предыдущие сутки госпитализировано 37 пациента.В отделениях реанимации находится 64 пациента (из них старше 65 лет – 40), на ИВЛ –19 пациентов (из них старше 65 – 12), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 13.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 420 коек: занято – 319, свободна – 101 койка. Занятость коечного фонда составляет 76%.На амбулаторном лечении и наблюдении находится 759 человек.Выздоровели от COVID-19 – 123 404 (+1614) человека, дополнительно снято с наблюдения - 421.В республике всего первично привиты от коронавируса 98 140 человек (69,2 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 472 874 человека (65,7 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 155 312 человек, завершили - 141 585.Фото: pixabay.com