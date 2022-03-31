Общество 31.03.2022 в 10:51

Богатых жителей Бурятии травят в соцсетях

В республике провели исследование агрессивного поведения в интернете
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Текст: Константин Воронов
Богатых жителей Бурятии травят в соцсетях
С 23 по 26 марта Центр управления регионом (ЦУР) по Бурятии провел онлайн-анкетирование пользователей соцсетей на тему агрессивного и конфликтного поведения. Всего опрос прошли 636 респондентов из разных социальных групп и населенных пунктов, что обеспечивает релевантность полученных данных.

Как сообщили об итогах исследования в ЦУРе, 41% опрошенных сталкивался с проявлениями буллинга (агрессии или травли) в Интернете. Из них 14% сами подвергались травле, 11% наблюдали, как травле подвергаются их знакомые, друзья или родственники, 24% видели агрессию в отношении публичных и известных людей. Любопытно, что 3% опрошенных признались, что травили кого-то сами.

В качестве причин, которые толкают людей на оскорбления и буллинг в повседневной жизни, жители Бурятии называют личную неприязнь или зависть, материальное положение жертв и их внешний вид.

«Как показало исследование, чаще всего испытывают на себе проявления агрессии и травли молодежь в возрасте от 16 до 34 лет и люди, которые оценивают свое материальное положение как хорошее», - сообщила старший специалист по исследованиям ЦУР Бурятии Лариса Чукреева.

ЦУР Бурятии также выяснил, где чаще всего люди сталкиваются с кибербуллингом, составив рейтинг наиболее токсичных социальных сетей и мессенджеров. Первое место заняла социальная сеть ВК (52% сталкивались с травлей именно там), на втором инстаграм (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ) (33%), на третьем месте Одноклассники (29%). Приближается к тройке лидеров и Тик-ток (25%). Среди мессенджеров Viber и Telegram идут почти вровень с результатами 49% и 47% соответственно. В WhatsApp сталкивались с буллингом лишь 25% опрошенных.

Следующий вопрос, который задавался в исследовании ЦУР — знают ли жители Бурятии как защищаться от травли и оскорблений в Интернете? Положительно на него ответили лишь 39% опрошенных. 42% людей не знают, как себя вести в случаях, когда они подвергаются агрессии в соцсетях.

Еще один вопрос, который задавали социологи ЦУР Бурятии, звучал так: «Скажите, за последний год вы испытывали страх или дискомфорт из-за того, как к вам или членам вашей семьи относятся другие люди?». Как оказалось, подавляющее большинство опрошенных (70%) таких страхов не испытывали. Время от времени переживают такие страхи 20% опрошенных. 4% людей сталкиваются с негативным отношением к себе и испытывают страх постоянно. Любопытно, что мужчины значительно реже испытывают страх и дискомфорт от отношения окружающих, чем женщины.

Фото: pixabay.com
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