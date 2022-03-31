Общество 31.03.2022 в 11:21
В Улан-Удэ росгвардейцы вернули пропавшую девочку
Ее мать будет привлечена к административной ответственности за плохое исполнение родительских обязанностей
Текст: Номер один
Ориентировка на потерявшуюся в Улан-Удэ восьмилетнюю девочку поступила вчера вечером наружным нарядам правоохранительных органов. Ребенок пропал в микрорайоне Комушка, сообщили в управлении Росгвардии по Бурятии.
В ходе отработки территории сотрудники вневедомственной охраны опрашивали подростков, которые были поблизости от места исчезновения. Одни из встретившихся ребят рассказали, что видели заплаканную девочку, которая была растеряна. Рассказать о своих проблемах ребенок не мог, и подростки отвели девочку в школу № 50 и передали вахтеру. Директор школы попытался доставить ребенка домой, но девочка не смогла сказать, где она живет.
Сотрудники Росгвардии забрали у директора школы ребенка, отвезли девочку домой и передали матери, с которой уже работали инспекторы по делам несовершеннолетних.
В ходе разбора установлено, что мать с восьмилетней дочерью приехали из Хоринского района. В этот день женщина распивала алкоголь у знакомых, где они остановились. Во время застолья один из гостей пошел гулять с девочкой и оставил ее на детской площадке на соседней улице. Спохватились ребенка только спустя полтора часа.
Сотрудниками полиции родительница будет привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Фото: Росгвардия
В ходе отработки территории сотрудники вневедомственной охраны опрашивали подростков, которые были поблизости от места исчезновения. Одни из встретившихся ребят рассказали, что видели заплаканную девочку, которая была растеряна. Рассказать о своих проблемах ребенок не мог, и подростки отвели девочку в школу № 50 и передали вахтеру. Директор школы попытался доставить ребенка домой, но девочка не смогла сказать, где она живет.
Сотрудники Росгвардии забрали у директора школы ребенка, отвезли девочку домой и передали матери, с которой уже работали инспекторы по делам несовершеннолетних.
В ходе разбора установлено, что мать с восьмилетней дочерью приехали из Хоринского района. В этот день женщина распивала алкоголь у знакомых, где они остановились. Во время застолья один из гостей пошел гулять с девочкой и оставил ее на детской площадке на соседней улице. Спохватились ребенка только спустя полтора часа.
Сотрудниками полиции родительница будет привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Фото: Росгвардия