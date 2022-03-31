Общество 31.03.2022 в 11:21

В Улан-Удэ росгвардейцы вернули пропавшую девочку

Ее мать  будет привлечена к административной ответственности за плохое исполнение родительских обязанностей
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ росгвардейцы вернули пропавшую девочку
Ориентировка на потерявшуюся в Улан-Удэ восьмилетнюю девочку  поступила вчера вечером наружным нарядам правоохранительных органов. Ребенок пропал в микрорайоне Комушка, сообщили в управлении Росгвардии по Бурятии.

В ходе отработки территории сотрудники вневедомственной охраны  опрашивали подростков, которые были поблизости от места исчезновения. Одни из встретившихся ребят рассказали, что видели заплаканную девочку, которая была растеряна. Рассказать о своих проблемах ребенок не мог, и подростки отвели девочку в школу № 50 и передали вахтеру. Директор школы попытался доставить ребенка домой, но девочка не смогла сказать, где она живет.

Сотрудники Росгвардии забрали у директора школы ребенка, отвезли девочку домой и передали матери, с которой уже работали инспекторы по делам несовершеннолетних.

В ходе разбора установлено, что мать с восьмилетней дочерью приехали из Хоринского района. В этот день женщина распивала алкоголь у знакомых, где они остановились. Во время застолья один из гостей пошел гулять с девочкой и оставил ее на детской площадке на соседней улице. Спохватились ребенка только спустя полтора часа.

Сотрудниками полиции родительница будет привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Фото: Росгвардия
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