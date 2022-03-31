В Улан-Удэ росгвардейцы вернули пропавшую девочку

Ориентировка на потерявшуюся в Улан-Удэ восьмилетнюю девочку поступила вчера вечером наружным нарядам правоохранительных органов. Ребенок пропал в микрорайоне Комушка, сообщили в управлении Росгвардии по Бурятии.В ходе отработки территории сотрудники вневедомственной охраны опрашивали подростков, которые были поблизости от места исчезновения. Одни из встретившихся ребят рассказали, что видели заплаканную девочку, которая была растеряна. Рассказать о своих проблемах ребенок не мог, и подростки отвели девочку в школу № 50 и передали вахтеру. Директор школы попытался доставить ребенка домой, но девочка не смогла сказать, где она живет.Сотрудники Росгвардии забрали у директора школы ребенка, отвезли девочку домой и передали матери, с которой уже работали инспекторы по делам несовершеннолетних.В ходе разбора установлено, что мать с восьмилетней дочерью приехали из Хоринского района. В этот день женщина распивала алкоголь у знакомых, где они остановились. Во время застолья один из гостей пошел гулять с девочкой и оставил ее на детской площадке на соседней улице. Спохватились ребенка только спустя полтора часа.Сотрудниками полиции родительница будет привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.Фото: Росгвардия