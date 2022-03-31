Общество 31.03.2022 в 11:48

Верховный суд России отклонил жалобу убийцы генерала ФСИН

Приговор оставлен без изменения: 18 лет исправительной колонии строгого режима
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Текст: Номер один
Верховный суд России отклонил жалобу убийцы генерала ФСИН
В высшей судебной инстанции России рассмотрено уголовное дело в отношении 63-летнего Николая Макарова, осужденного за убийство начальника УФСИН России по Забайкальскому краю Евгения Шихова и предпринимателя Виталия Раздобреева. Приговор оставлен без изменения, сообщили в прокуратуре Забайкальского края.

При рассмотрении дела в суде установлено, что в днем 24 апреля 2021 года на охотничьем кордоне в Карымском районе Макаров в состоянии опьянения на почве личной неприязни решил расправиться с приехавшими в охотничье хозяйство Евгением Шиховым и Виталием Раздобреевым. Вооружившись охотничьим ружьем «ИЖ-54» 12-го калибра, Макаров с близкого расстояния произвел в них два прицельных выстрела, причинив смертельные ранения, после чего был обезврежен работниками кордона.

Уголовное дело рассмотрено Забайкальским краевым судом 28 октября 2021 года, государственное обвинение по делу представлял прокурор Забайкальского края Максим Ершов. Несмотря на попытки подсудимого переложить ответственность за происшедшее на других лиц, стороной обвинения суду представлены убедительные доказательства его виновности.

В соответствии с позицией прокурора суд признал Макарова виновным по пункту «а» части 2 статья 105 УК РФ в совершении убийства двух лиц, а также в угрозе убийством по статье 119 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 18 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также ограничение свободы сроком 1 год 6 месяцев.

Рассмотрев уголовное дело в кассационном порядке, Верховный суд России отклонил жалобу осужденного, подтвердил доказанность его вины, правильность квалификации содеянного преступлений и справедливость назначенного наказания.

Фото: прокуратура Забайкальского края
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преступность убийство приговор

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